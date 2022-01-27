屏東KTV砍人案太驚悚　東港警擴大臨檢嚴防鬥毆

▲東港警方臨檢KTV、小吃店等場所，防制暴力 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安於26日晚間22時率警察局長印宮、各民力大隊長至東港警分局，慰勉協勤民力辛勞並頒贈慰問金，東港警方有鑑於近期有女陪侍場所、KTV等八大場所常發生鬥毆案，隨即動員建制警力與協勤民力編組進行稽查，杜絕不法情事發生。

這項勤務由分局長林文煜親自帶隊，針對轄內小吃店、KTV等治安重點場所實施擴大臨檢，以加強各項安全防護工作，即時消弭或處理轄內偶發性鬥毆滋事情事。

潘孟安率員慰問東港警方時，感謝民防、義警、義交及志工等協勤民力，協助警方執行春節期間安全維護工作，提醒注意執勤安全、保暖及防疫工作，並指示目前疫情嚴峻，尚未施打疫苗者，儘快至就近施打站及醫療院所施打疫苗，保護自己也保護家人做為防疫表率。

東港警分局長林文煜表示，農曆年節將近，除動員所有警力外，並結合義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤民力，共同參與安全維護工作，法律沒有假期，民眾如發現不法，亦可主動向警察機關聯繫，絕不容許違法份子危害社會治安，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務主軸工作，讓民眾安心過好年。