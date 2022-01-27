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枋山老翁東港黑貓宅急便前徘徊　東港警熱心助搭公車返家

▲東港警分局東港派出所警員胡俊國、警員莊富傑幫助吳姓阿北搭公車返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員胡俊國、警員莊富傑幫助吳姓阿北搭公車返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

行動不便的枋山鄉吳姓老翁不明原因流落東港鎮船頭里黑貓宅急便前，由於往來車流相當大，民眾擔心他安危報警，東港警方趕到處理，他也不知為何從枋山坐車到東港，只想返家，警方以巡邏車將他載到車站，讓他平安搭公車回家，他離上車前頻頻向員警表示感謝。
▲東港警分局東港派出所警員胡俊國、警員莊富傑幫助吳姓阿北搭公車返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港派出所警員胡俊國、警員莊富傑2員，於日前擔服巡邏勤務時接獲110報案，稱於東港鎮船頭路黑貓宅急便前有一位老翁需要協助。

兩員趕到，看到1名行動不便的老翁，頭戴黑色帽子、身穿白花色衣服、深黑色長褲，在路上徘迴，經查詢為71歲吳姓老翁。

吳向警方表示，居住枋山鄉，也不知道為何會坐車到東港，家屬也不在家無法前往東港載回，現只想坐公車回家，員警因此攙扶他緩步搭上巡邏車後，協助載送至東港輔英醫院旁的公車站搭車返回枋山。

東港警分局長林文煜呼籲，臺灣已是高齡化社會，「家有一老、如有一寶」，但長輩們上了年紀，身體各項機能日趨退化，提醒家屬務必留意其外出動向。如家中有長輩外出，請務必要留意其當天的身心狀況及防曬或保暖，如長輩可能遺忘回家的路時，可以留置自己家中的住址跟聯繫方式讓長輩攜帶外出，以利警方識別協助長輩返家。

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