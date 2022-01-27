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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

Omicron+Delta夾殺！深圳19天就解封　市民齊慶祝「深圳速度」

▲▼ 深圳解封 。（圖／羊城晚報）

▲深圳26日起全域降為低風險地區 。（圖／羊城晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸深圳全市自26日零時起，均被調整為低風險區域，意味著為期19天的抗疫工作受控。深圳羅湖區的民眾當晚放煙火、舉五星旗慶祝，地標建築則亮燈向醫護人員致敬，網友紛紛讚說「這就是深圳速度」。

據《羊城晚報》報導，深圳25日晚發布通告，指自26日零時起，羅湖區清水河街道鶴圍村58棟、鶴圍村64棟等兩區域，由中風險地區調整為低風險地區，至此深圳全域低風險。當晚，深圳市民發現自己的行程卡不再帶有*（星號）標識。

▲▼ 深圳解封 。（圖／羊城晚報）

▲現場放煙火。（圖／羊城晚報）

為慶祝深圳成功抗疫，羅湖區鶴圍村的民眾走上街頭，高興地舉著五星旗歡呼、拍照，也有人以「行花街，走好運」的方式，採買年花喜迎新春，現場還放起了煙火，就像一個大型的派對。

「趕在過年前解封太開心了」，一名來自四川的深圳打工人向《大公報》表示，「能趕在過年前解封太開心了，早就想回家過年了，行程卡沒有了’星號’，回家也不用擔心要被居家隔離了。」

網友也紛紛大讚「深圳速度牛逼！」，「這就是地區差異不愧一線城市，動態防控，讚」、「及時調整管控措施，深圳這座城市真讓人有好感」、「還是大城市防疫給力」。

▲▼ 深圳解封 。（圖／羊城晚報）

▲民眾舉五星旗慶祝。（圖／羊城晚報）

據悉，深圳本月7日通報本輪疫情首2例本土確診個案，患者感染Delta變種病毒；16日又新增感染Omicron變種病毒的本土個案。

面臨Delta與Omicron兩種病毒株夾擊，深圳當局在流調溯源、核酸檢測、隔離封控、物資保障、醫療救治等均作出迅速反應。

深圳19日連續6日錄得本土0新增；21日零時起，龍崗區布吉街道、阪田街道、吉華街道，以及羅湖區蓮塘街道、翠竹街道和筍崗街道陸續解封，相關中風險區域被調低為低風險。直至25日晚上，深圳全域均為低風險區域，並不再執行「持48小時核酸陰性證明離深」管控措施。

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