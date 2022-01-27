快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！　另有43例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。桃園亞旭電腦今無新增確診個案，但卻爆出3起零星感染，感染源待釐清。桃園加貝爾幼兒園相關案件又新增8人感染，其中1學童外婆曾赴錢都用餐，兩起群聚可串聯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲1/27新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增本土個案為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

▲1/27新增本土病例。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(9例)、英國、加拿大及荷蘭(各2例)、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、法國、中國、瑞典、柬埔寨、越南、新加坡(各1例)移入；另23例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月25日。

▲1/27新增境外移入病例。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心統計，截至目前國內累計5,542,669例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,523,800例排除)，其中18,503例確診，分別為3,475例境外移入，14,974例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計122例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。