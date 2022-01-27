最後一批BNT到貨「多送24萬劑」！陳時中再表謝意：對台灣是及時雨

▲最後一批BNT疫苗今早抵台。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

台積電、鴻海暨永齡基金會及慈濟基金會共同捐贈的最後一批約91.84萬劑BNT疫苗，今（27）清晨運抵桃園國際機場。中央流行疫情指揮中心表示，原本數目為1500萬劑，但最後總計還多出約24萬劑，非常感謝民間企業及團體。

指揮中心指揮官陳時中表示，今早BNT疫苗到了91.84萬劑，非常感謝鴻海永齡、台積電與慈濟的捐贈，今天疫苗都已經全數到貨，且總計數目比原來的1500萬多了約24.91萬，共有1525.91萬劑疫苗抵台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中向民間企業及團體表達最深摯的謝意。他強調，對台灣疫苗注射涵蓋率而言，無論是第一、二或三劑，都是及時雨。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗已全數到貨，總計1,524.91萬劑，多贈送24.91萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑、第九批10月28日90.21萬劑、第十批10月29日91.03萬劑、第十一批11月5日87.17萬劑、第十二批11月12日92.66萬劑、第十三批11月25日93.83萬劑、第十四批12月9日192.35萬劑、第十五批12月30日93.83萬劑，第十六批1月21日99.45萬，以及本批91.84萬劑。本批疫苗效期至2022年5月25日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。