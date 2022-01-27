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春節前最後一天！北車接種站「人潮排滿滿」　急提前1小時發號碼牌

記者袁茵／台北報導

台北車站疫苗接種站於1月24日至27日進行接種服務，27日下午1時提供2600劑的BNT疫苗隨到隨打，吸引大批民眾在上午就到場排隊，台北市政府因此在上午11時45分提早發放號碼牌，並引導民眾到戶外等候，截至中午1時已經發了近1500張號碼牌，北市府預估很快就會發完。

台北車站於1月24日至27日啟動疫苗接種服務，24日至27日的上午9時至中午12時都是1922預約平台，到了下午1時至8時則變成隨到隨打，24、26、27日為BNT疫苗，25日則是AZ疫苗。

▲▼北市27日接種疫苗人潮。（圖／讀者提供）

▲北市27日接種疫苗人潮。（圖／讀者提供，以下皆同）

台北市副市長蔡炳坤27日上午視察時，宣布將該地量能從2400劑提升至2600劑，原本預計在中午12時45分發號碼牌，但考量現場湧現排隊人潮，所以提早1小時，在上午11時45分開始發放號碼牌；截至下午1時，已發到1327號。

蔡炳坤受訪時指出，因為看到現場人數越來越多，為了避免群聚，所以才提早發放號碼牌，讓人潮趕快散去、民眾不要久候等待，也呼籲民眾透過1922平台預約疫苗，不用所有人都跑到台北車站。

不過，正在現場排隊的25歲杜先生提到，因為1922預約平台卡住，預約不到想要的時間和地點，所以才來台北車站現場排隊，今天大約上午11時30分左右抵達，排了超過1小時還沒領到號碼牌，但又覺得已經排隊若離開有些可惜；自己原本在大廳等候，後來被工作人員引導到外面排隊，現場以年長者居多，還有一部分是移工，年輕人比較少。

從大直跑來排隊的黃小姐表示，因為聽到台北市長柯文哲說疫苗護照要上線了，擔心很多地方不能去，所以才急著來打疫苗，並早早來排隊。

▲▼北市27日接種疫苗人潮。（圖／讀者提供）

▲▼北市27日接種疫苗人潮。（圖／讀者提供）

▲▼北市27日接種疫苗人潮。（圖／讀者提供）

▲▼北市27日接種疫苗人潮。（圖／讀者提供）

▲▼北市27日接種疫苗人潮。（圖／讀者提供）

▲▼北市27日接種疫苗人潮。（圖／讀者提供）

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