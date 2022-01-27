「對不起上次講你懦夫」周玉蔻隔空道歉再勸陳時中：人不能永遠溫和

▲周玉蔻在廣播節目上向陳時中道歉。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

北市日前因高端預約問題，引發各界討論。而資深媒體人周玉蔻更為此事在廣播節目上狂轟台北市長柯文哲，甚至批評衛福部長陳時中「太軟弱、懦夫」。不過，今（27）天再度談及高端預約，她仍不改立場，認為柯要負責，但對於陳時中則是三度在節目中表達歉意，「對不起我上次講你懦弱。」

對於打不到高端一事，身為高端鐵粉的資深媒體人周玉蔻上週才在廣播節目上狂轟柯文哲15分鐘，甚至批評陳時中「太軟弱、懦夫。」而今早她反而向陳時中道歉，「上個禮拜我不是講你本人」，只是那個環境讓人感覺柯文哲是被你們姑息養大的。

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周玉蔻還說，「你們以後對他要兇一點，要像對付病毒一樣，不要被他(柯文哲)嚇到，他只是隻紙老虎又不專業。」她強調，今天要還陳時中一個公道，「對不起，我上次講你懦弱、懦夫，是因為柯文哲那個討厭鬼」，更表示，要用強悍的力量反擊，叮嚀陳時中「人不可以永遠溫和。」

周玉蔻提到，若上次的言論有讓陳時中感到尷尬或傷害的部分，她要表達歉意；也有看到上次記者詢問時，陳時中尷尬的笑了，「還說要帶我去打疫苗」，但她不需要陳時中帶，「只要幫我們台灣人民對付搞怪的柯文哲，把疫苗施打點弄多一點比較重要。」

民眾日前反應在北市想打高端打不到，周玉蔻為此事在廣播節目中批評北市府及中央，更嗆陳時中「太軟弱、懦夫」。周玉蔻怒指，指揮中心被柯文哲欺負到現在，都不敢反擊，「你們中央被欺負慣了！陳時中姑息養奸。」

當時，柯文哲笑稱，「她是拿哪個派系的錢？」台北市預約不到莫德納的人更多，「我佛慈悲、阿彌陀佛。」而針對被嗆「懦夫、姑息養奸」，陳時中在上週疫情記者會僅回應，媒體人有媒體人的想法，有時候用詞比較強烈一點，是善盡她第四權力量，笑回「改天我約她一起去打好了啦。」