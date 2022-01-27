躲避警方查緝　橫跨台南、高雄偷車仍遭永康警逮獲

▲台南市警永康分局警方，循線前往高市緝獲涉嫌台南市機車竊案的張姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局轄內火車站及大學學區，一日內連續發生兩起機車竊案，警方受理後隨即調閱周遭監視器，發現疑似同一人所為，1月25日持台南地院搜索票將該名44歲竊嫌張姓男子查緝到案，受害民眾得知警察迅速找回自己愛車且將竊嫌移送法辦，紛紛大讚永康警的辦案效率。

永康分局連續接獲兩起民眾機車竊盜案，警方隨即召集監視器調閱小組成員調閱近百支監視器鏡頭畫面過濾比對，終鎖定家住高雄的張姓犯嫌涉案；另一方面同步要求轄區派出所向民眾宣導，車輛停妥時，鑰匙務必記得帶走、或鎖上磁石鎖及大鎖，增加偷竊的難度等防竊作為，並加強易失竊地點周邊的巡邏，以防偷兒有機會下手行竊。

張姓竊嫌為規避警察偵查，刻意從高雄搭乘火車至台南竊車，騎乘偷來的機車返回高雄住家，以混淆警察辦案，惟專案小組人員仍順利於25日查緝張嫌到案，並在住處起獲作案用衣物、袖套及鞋子等物，擴大清查有無其他被害人，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康分局分局長甘炎民表示，感謝專案小組在最短時間內偵破此案，從本轄調閱監視器至外縣市，成功查獲犯嫌；另也藉此呼籲年節將至，門窗務必關好，錢財不露白，如有需要，可向轄區派出所申請護鈔或舉家外出服務，如發現物品遭竊或形跡可疑人士徘徊，請馬上與本分局聯繫，永康警定會與您一同守護和平家園。