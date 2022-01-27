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「防疫不能內用」帥警官家裡偷吃人妻　害離婚70萬和解慘遭調職

▲台南市交警大隊1名連姓分隊長，被指控「吃人妻」，台南市交警大隊以連員嚴重影響警紀，記過2次，改調服務單位，並列教育輔導對象。（圖／記者林悅攝）

▲台南市交警大隊1名連姓分隊長，被指控「吃人妻」，台南市交警大隊以連員嚴重影響警紀，記過2次，改調服務單位，並列教育輔導對象。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市交警大隊1名連姓分隊長，被指控偷吃人妻，連員雖以70萬元達成和解，但人妻事後與丈夫離婚，丈夫認為連破壞其家庭，憤而向媒體爆料，指控連員「偷吃人妻」行徑，台南市警交警大隊認為，連員所為雖是私事，但嚴重影響警紀，依規定從嚴懲處記過2次，改調服務單位，並列教育輔導對象。

連員被人妻丈夫指控，2021年7月29日得知人妻要到台南某醫院探望家人，趁機到院外會面，得知人妻尚未吃中餐，聲稱防疫關係店家都不能內用，即帶人妻回家用餐，並藉口客廳冷氣壞了，帶人妻進入房間而「上床」。事後人妻丈夫發現此事，連員即委託律師以70萬元與對方和解，並要求封口不得張揚。兩人離婚後，丈夫認為是連員介入破壞幸福，憤而向媒體爆料。

台南市交警大隊今天回應，有關交警大隊員警發生不正常男女關係，事後該員十分懊悔，已與當事人和解。警察人員本應遵守公務員服務法及相關倫理規範，交警大隊 平時即嚴格要求所屬遵守警察風紀，做到零容忍，對於違法犯紀同仁，秉持「不掩飾」、「不庇縱」之態度，若有違法、違紀 之情形，必主動澈底實施內部清查，從嚴究責。

交警大隊指出，連員行為失當部分，雖屬個人行為，但已嚴重影響警察風紀，交警大隊一向採從嚴、從迅懲處，本案依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」加強予以記過2次處分，因該員非主管職務，亦予以調整服務單位，並列教育輔導對象，另追究相關人員考監不周責任。交警大隊持續清查連員有無涉及其他類似違紀案件，以端正警察風紀。

▲台南市交警大隊1名連姓分隊長，被指控「吃人妻」，台南市交警大隊以連員嚴重影響警紀，記過2次，改調服務單位，並列教育輔導對象。（圖／記者林悅翻攝）▲台南市交警大隊1名連姓分隊長，被指控「吃人妻」，台南市交警大隊以連員嚴重影響警紀，記過2次，改調服務單位，並列教育輔導對象。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警交通大隊積極進入校園進行交通宣導，連員都是交通宣導團宣導成員，深受好評。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

據了解，台南市交警大隊30歲連姓分隊長未婚，警大研究所畢業，目前攻讀博士班，擔任分隊長服務8年來，工作表現良好，由於本身才識頗佳，口才台風穩健，被列為交警大隊交通安全宣導團成員，擔任「宣導交通大使」，除一般性警察勤務外，每每交大有辦宣導活動，連員均會被委以重任，負責交大對外宣導任務，連員表現也可圈可點，表現深受肯定，連員的學經歷條件佳，可謂警界「明日之星」，如今被爆料與人妻不倫，除令警界震驚，也令同儕甚感可惜！

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