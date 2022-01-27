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會網友喝掛遭撿屍！冷靜女拍淫狼身分證+買避孕藥　驗傷提告

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲賴姓男子見被害女不勝酒力不省人事，竟趁機帶回租屋處性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

台南一名賴姓男子因故認識女子花花（化名），2人在2020年相約見面後，在餐酒館續攤，眾人幾杯酒精下肚後，花花不勝酒力，賴男竟色心頓起，將花花帶回租屋處性侵得逞。被害人驚醒後，冷靜地沒有哭鬧，而是要求賴男出示身分證供其拍照，並要求賴男帶她前往購買避孕藥，之後再帶著驗傷單報警提告。台南地院審理後，依乘機性交罪，判處賴男有期徒刑2年，緩刑5年，並須提供120小時的義務勞務。

賴姓男子在2020年時因故認識花花，花花南下台南和賴男見面後，2人先是一起參加朋友聚會，會後再繼續前往餐酒館續攤，幾杯酒精下肚後，花花明顯不勝酒力，倒臥在餐酒館上的沙發區休息。賴男看花花閉眼休息，在聚會結束後，將花花叫醒並將她載往租屋處休息，未料賴男精蟲上腦，趁機性侵得逞。

花花驚醒後發現遭性侵，卻相當冷靜，先要求賴男拿出身分證讓她拍下，並立即要求賴男將她載往台南火車站搭車，途中還要求賴男前往藥局購買事後避孕藥，最後在友人的陪同下前往醫院驗傷採證，隨後報警究辦賴男。

台南地院審理後，審酌賴男和花花當時為朋友關係，賴男明知花花已經酒醉不省人事，無法表達意願，卻趁機對其性侵得逞，顯見其法紀觀念薄弱，欠缺尊重他人性自主決定權一事，衡量賴男事後坦承犯行，並和花花達成和解，依乘機性交罪，判處賴男有期徒刑2年，緩刑5年，並須服義務勞役120小時。

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