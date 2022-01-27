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台南安平女兒林依婷　承諾當選後公費助理排除三等親

▲前台南市政府副發言人林依婷，為投入初選早在2021年就離職，專心在初選路途上努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市政府副發言人林依婷，為投入初選早在2021年就離職，專心在初選路途上努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民代涉嫌詐領助理費案層出不窮，危及此次地方民代的選情，首度角逐台南南區、安平區市議員初選的林依婷，承諾當選後絕不任用三等親內的家人擔任公費助理，助理費也都會公開透明，除對支持者尊重與負責外，徹底打造一股清廉政治新氣象。

民進黨台南市黨部執委會日前通過台南13個選區市議員初選的提名席次，而同為熱區之一的第9選區（南、安平區）將提名4席含婦女保障1席。前台南市政府副發言人林依婷，為投入初選早在2021年就離職，專心在初選路途上努力。

林依婷年僅27歲便擁有英國新堡大學媒體公關碩士的高學歷，畢業後返國即加入台南市長黃偉哲團隊，協助市政宣傳，更擔任「市政三分鐘」主持人，由於親自走遍台南37區，對市政從一無所知，到現在瞭若指掌，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，從1名市政陌生人，轉變為最懂市政的副發言人，林依婷心存感恩，感謝一路上給她機會與幫助的所有貴人。

林依婷表示，自己是土生土長安平人，看見安平從小時候的繁華，到現在的逐漸沒落，漁港風華不再，而五期則是大樓林立，造成嚴重的貧富差距，讓古都安平近年來，與高房價劃上等號。而南區則是長年來被發展不均所困，年輕人無法留在家鄉，人口老化也日益嚴重，讓鯤鯓、灣裡、喜樹有別於市區，沒有發展的生機，她期望能有機會來改變現狀。

林依婷說，自己是選區內最年輕的參選人，希望帶給選民一個清新、透明的新政治，面對高雄市議長及台南市多名議員詐領助理費遭起訴一事，林依婷也承諾，未來若有機會當選，絕對不會任用三等親內的家人擔任公費助理，助理費也都會公開透明，這是對支持者一個尊重與負責。

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