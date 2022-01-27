被主播批「愛情騙子」劉建國提告3連敗　鄉民幫QQ：被3認證？

▲民進黨立委劉建國。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

政論節目主持人陳斐娟2017年在個人臉書PO文，指稱立委劉建國「其實是愛情騙子」等語，被劉建國提告要求公開道歉。高院更一審認為民意代表是不是「愛情騙子」，屬於可受公評之事，陳斐娟並沒捏造杜撰，第3度判劉建國全部敗訴，可上訴。話題被分享至批踢踢，就有網友不禁幫QQ，「這樣子算是被三認證嗎？」

本站日前報導《專訪李婉鈺後...陳斐娟臉書PO文批「愛情騙子」 劉建國求償吞敗》，法官指民代個人有無感情不忠或欺騙行為，影響選民對民代道德、品格與誠信是否無暇的判斷，屬於可受公評之事，陳斐娟依據李婉鈺節目受訪內容PO文合理評論，即使讓劉建國難堪，仍應受言論自由的保障，一、二審均判劉建國敗訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉建國針對要求陳斐娟刪文與公開道歉部分上訴，經最高法院發回更審，高院更一審仍認定陳斐娟本案PO文沒侵害劉建國的名譽權，再判劉建國敗訴，可上訴。

判決出來後，就有鄉民忍不住同情劉建國，「這樣子算是被三認證嗎」、「台灣地區法院認證之XXXX」、「感情很難客觀評論，告不成」、「tri kill（三連殺）」、「這是稱讚吧！好想當一回愛情騙子」、「music下！愛情騙子到底要告啥，有沒有律師可以解釋一下？」