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專訪李婉鈺後...陳斐娟臉書PO文批「愛情騙子」　劉建國求償吞敗

▲▼政論節目主持人陳斐娟。（圖／翻攝陳斐娟《阿娟的FreeStyle - 主持人陳斐娟》粉專）

▲政論節目主持人陳斐娟。（圖／翻攝陳斐娟《阿娟的FreeStyle - 主持人陳斐娟》粉專）

記者黃哲民／台北報導

政論節目主持人陳斐娟2017年在個人臉書PO文，指稱立委劉建國「其實是愛情騙子」等語，被劉建國提告要求公開道歉，陳斐娟辯稱專訪與劉建國有緋聞的李婉鈺，聽李婉鈺表示「有被騙感覺」後所做評論，高院更一審認為民意代表是不是「愛情騙子」，屬於可受公評之事，陳斐娟並沒捏造杜撰，今第3度判劉建國全部敗訴，可上訴。

曾任新北市議員的李婉鈺（49歲），2016年5月在個人臉書PO出1張床照，身旁男子蓄鬚特徵被認出是立委劉建國，引發軒然大波，李婉鈺刪照但大方認愛「在一起4年」，不僅是進行式且「會結婚」，但劉建國發表聲明「交往過」，還說要告不實報導的媒體，雙方戀情也不了了之。

▲▼民進黨立委劉建國。（圖／記者許展溢攝）

▲民進黨立委劉建國。（圖／記者許展溢攝）

陳斐娟2017年10月5日，邀李婉鈺到她主持的三立電視台《54新觀點》做專訪，重提床照往事，事後陳斐娟在個人臉書粉專《阿娟的 FreeStyle-主持人陳斐娟」，以《劉建國其實是愛情騙子》為題PO文，再度挑起劉建國的不滿。

劉建國主張陳斐娟PO文令外界產生他花心、對感情不忠、欺騙李婉鈺等負面觀感，已損害他的名譽，提告要求陳斐娟賠償精神慰撫50萬元、永久刪除本案PO文，並在陳斐娟個人臉書粉專刊登道歉啟事連續3天。

陳斐娟否認惡意傷害劉建國名聲，堅稱以李婉鈺上節目專訪的內容為基礎做評論，聽李婉鈺說當年劉建國沒依照承諾和她一起召開記者會，「有被騙的感覺」，所以認為李婉鈺是在說劉建國「愛情騙子」。

法官查明陳斐娟PO文全文是「今晚9：55！『醉』衝女王李婉鈺獨家現身在『54新觀點』！獨爆：劉建國其實是愛情騙子」，確實有李婉鈺專訪內容為依據，至於「愛情騙子」不僅形容人花心、用情不專，也包含不願對外承認或刻意隱瞞交往事實的行為。

法官指民代個人有無感情不忠或欺騙行為，影響選民對民代道德、品格與誠信是否無暇的判斷，屬於可受公評之事，陳斐娟依據李婉鈺節目受訪內容PO文合理評論，即使讓劉建國難堪，仍應受言論自由的保障，一、二審均判劉建國敗訴。

劉建國針對要求陳斐娟刪文與公開道歉部分上訴，經最高法院發回更審，高院更一審仍認定陳斐娟本案PO文沒侵害劉建國的名譽權，再判劉建國敗訴，可上訴。

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