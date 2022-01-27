初一、二「辦桌都取消」他嘆相聚變少！人妻QQ了：好想娘家人

▲因為疫情的關係，有些人已經決定取消跟親友辦桌，或不回娘家過年。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

眼見就要過農曆新年，但本土疫情持續擴大，讓許多人不得不選擇在家。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，很多怕被傳染的人，乾脆取消過年辦桌或回娘家吃飯，他們家族的人也受到影響，直嘆「真的是疫情害慘我們相聚的時間變少了。」貼文一出，留言則出現兩派哀號，話題引發熱論。

這位網友以「有人取消過年辦桌和回娘家吃飯等活動嗎？」為題發文，文中表示，「這幾天疫情爆不完，很多人擔心會被傳染，乾脆過年不去辦桌和回娘家吃飯等活動」，而他們家也受到影響，「就像我這邊，舅舅阿姨們都說好，初一初二不辦桌，也不去娘家吃飯了」，直嘆疫情害親友相聚的時間變少了。

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看到貼文後，就有人有感表示，「本來是每年都要一起回我繼母的娘家，因為我們有沒打疫苗的小孩，家人讓我們不要回去了」、「長輩主動取消+1，保護自己也保護親族內還沒辦法接種疫苗的小朋友」、「我公婆超重視圍爐，結婚10幾年來第一次取消了」、「取消了，今年決定不回娘家，嗚嗚好想我的家人」、「初一初三都取消了」、「之前就討論過，決定今年不辦。」

▲有網友決定不回娘家，淚喊很想娘家人。（示意圖／記者曾筠淇攝）

不過，另一派沒取消的人也直哀，「好不想回去……但家人這邊完全沒有表示」、「好希望長輩說我們不要回去」、「好不想搭高鐵回家」、「親戚不要來最好」、「有長輩自己說不要大家回來的嗎？好想9天不用舟車勞頓待在家喔」、「長輩堅持要吃合菜，現在壓力很大，怕！說了又被情緒勒索」、「有和長輩提，結果被罵說一定要回去。」

還有網友留言，「可以視訊聊天呀」、「政府不定調共存，確診會被大肆宣告足跡跟隔離，老實講，非必要還真不想冒險」、「不懂硬要過年的心態」、「有小孩、金孫的還敢群聚，真的是心臟大顆」、「現在好好防疫，就清明連假再回去就好啦」、「不一起過年就疏遠？代表你們本來就超級疏遠吧」、「不想去就說你有接觸史就好，免死金牌」、「你現在退訂，有的不給退訂金」、「跟家人取消了！紅包改天再給～」、「省下紅包錢和花在廢物親戚打交道的時間，無價。」