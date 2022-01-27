叫不到防疫計程車！在醫院吹風「等11小時」　他嘆：加錢才有車

▲原PO叫不到防疫計程車，在醫院等了8小時。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情升溫，一名網友表示，25日收到通知要到旅館隔離，並稱26日早上會有人電話通知，但他等到中午12點才接到電話，結果卻說房間不夠，要他先在家隔離，等到下午2時終於有旅館可以住，但因為防疫計程車不夠，他打了無數通電話，在醫院做完採檢後等了8小時，凌晨3點才順利到達防疫旅館。

原PO在PTT發文，25日晚上接到電話，因與確診者到過同一間店用餐，被匡列為接觸者，需到防疫旅館隔離，隔日一早他在家等候通知，連外送都不敢叫，直到中午12點才接到電話，卻說因為房間不夠，要他改在家隔離，「但同住者無法幫我接遞食物跟水」。

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之後，他打了2小時的電話，終於有旅館可以住，接著打電話請防疫計程車載他去醫院採檢，一等又等了3個小時，「這邊經歷半天的曲折已經覺得很困擾，但考量今天擴大匡列採檢，還可以接受各單位的忙亂」，採檢完後，接著叫車前往防疫旅館，但因為防疫計程車不夠，他等到晚上12點多都還沒離開醫院。

▲原PO最後加錢叫到計程車。（圖／翻攝自PTT）

他無奈表示，「等到比我晚來的其他民眾也都離開了，甚至有一台名牌車來回過這裡3次，現在剩下4-5個可憐仔，而我是等最久的」，最後打給衛生局，用加錢的方式成功叫到車，凌晨3點終於到防疫旅館，「我等了3+8.5=共11.5小時，很感謝計程車司機，他們非常辛苦」，並將此狀況投訴台北市政府，希望可以改善防疫計程車不足的問題。

貼文一出，掀起網友熱議，「希望我明天不用也在路邊吹風」、「說真的我會回家睡覺吧」、「等那麼久，用走的都走到了，辛苦了」、「 計程車補助領這麼多居然沒車啊」、「幫高調，希望相關單位能重視改善」。不過也有人表示，「防疫計程車也是冒生命危險在工作好嗎」、「前幾天有看到55688的防疫計程車大哥很認真的在路邊消毒，實在辛苦啊」。