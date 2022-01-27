「反正我很閒」怎麼紅的？他酸不好笑...鐵粉1關鍵打臉：超神的

▲「反正我很閒」擁有70.4萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「反正我很閒」擁有70.4萬人訂閱，然而近來卻爆出資遣元老猛將的風波。對此，就有網友好奇問道，「反正我很閒」當初是怎麼紅起來的呢？話題引發熱議，其中就不少網友點出關鍵原因，直言「功力蠻好的！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「反正我很閒為什麼會紅」為題發文，提到「反正我很閒」有一陣子常被大家狂推，但是他滿懷期待觀看影片後，卻覺得沒有很好笑，當初是怎麼紅的？

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貼文曝光後，底下網友回應，「很有才、很好笑、有質感」、「業配界的清流」、「很有哏啊」、「有自己的風格，尤其是鍾佳播跟樂咖的演技真的很強，已經不是一般YouTuber能及」、「他們的運鏡蠻特別的，經常拉遠又拉近，但卻不會看得不舒服」、「有哏，創造很多讓人印象深刻的句子」。

▲網友大讚「反正我很閒」的劇本。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

還有網友指出關鍵原因，「有些片不是讓人笑的，就諷刺的」、「其實都蠻有深度的，又很有哏，影片運鏡跟流暢度也好」、「他們的劇本很神」、「他們寫劇本的功力蠻好的，他們定位不太算搞笑頻道，比較偏劇情內容向」、「劇情蠻展開的啊，不芭樂」、「本來就不是看好笑，喜歡劇情和敘事方式」。

不過也有些網友認為，「業配越來越多」、「早期的影片還算有哏，自創很多哏詞，但接業配後影片就回不去了」、「業配之後不看+1」、「接一堆業配就不看了」。

據悉，「反正我很閒」在2019年成立，經常以喜劇的方式討論各種主題，例如以左派風格諷刺社會政治、哲學思考、男女情感、都市傳說等。鏡頭則是以嘲弄Youtuber慣用的「跳躍剪輯」呈現，還有刻意粗糙的影像、縮放鏡頭的手法。

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