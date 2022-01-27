明起首波春節車潮湧現！省道易壅塞24處　5路段初一至初六最塞

▲公路總局預估明天起春節首波車流就會湧現。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

週末（1/29）春節連假運輸將開跑。交通部公路總局於明天（1/28）起至2月6日啟動春節連續假期交通運輸計畫，目前已提供易壅塞省道路段共計24處，並預判交通尖峰時段，呼籲民眾盡量避開尖峰時段行駛。

交通部公路總局預估，今年春節連假期間台9線蘇花改初一至初五車多壅塞，台1線水底寮路段則預計將從初一壅塞至初六，台61線鳳鼻路段初一至初三車多，初四至初六車潮則集中於下半天；台9線南迴公路初四全天車多壅塞外，其他時段車潮多集中於下半天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，公路總局也預估，台65接國3土城交流道、台64接國3中和交流道、台74線台中環線接國3，預計明天開始就會湧現車潮，從小年夜至初五也需留意車流壅塞。台9線接國5頭城交流道初一至初六上半天均車多壅塞。

近期受到國內疫情影響，公路總局也指出，各地廟宇已經取消新年活動，如鄰近台3丙線的竹山紫南宮已取消發錢母、台19線70至71k上的北港朝天宮取消除夕發福袋、大甲鎮瀾宮等多處廟宇皆取消除夕夜搶頭香等活動，提醒民眾不要白跑一趟。

▲111年春節連續假期疏導措施。（圖／公路總局提供）

另台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施。台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山及竹南地區等，已規劃封閉相關路口，並配合高速公路局於2月3至5日(初三至初五)封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

公路總局於春節連假期間協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供7.8萬班次及263萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，至1月24日東西部國道客運總計售出9萬2107張，佔可售張數14.84%，其中西部國道客運售出8萬6910張，佔可售張數17.04%，東部國道客運售出5,197張，佔可售張數4.7%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂，歡迎民眾多加利用，該局亦持續依據銷售狀況，請業者機動加開班次，確保民眾順利出行。

▲111年春節連續假期省道易壅塞路段。（圖／公路總局提供）