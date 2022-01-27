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誣告羅淑蕾A賑災善款500萬　會計師堅持「公會帳目不清」遭起訴

▲▼羅淑蕾出庭後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅淑蕾遭會計師同業誣告侵占颱風賑災善款。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

邱姓女會計師5年前告發前立委羅淑蕾，涉嫌侵占會計師公會核撥、募款的莫拉克風災賑災費用500多萬元，還找人提供不明單據核銷，結果檢察官調查相關指控都與事實不符，羅淑蕾獲得不起訴處分後，反控邱女涉嫌誣告，邱女仍堅持公會帳目確有不清，否認犯罪，被台北地檢署依誣告罪起訴。

檢方調查，邱女是台北某會計師事務所所長，也是台灣省會計師公會成員，因為和曾任會計師全聯會理事長的羅淑蕾有嫌隙，明知道會計師公會在2009年莫拉克颱風肆虐全台期間，羅淑蕾沒有侵占會計師公會核撥的500萬賑災費用，也沒有把公會募款所得342萬6200元中的2萬2200元侵吞入己，卻仍在2017年向北檢告發羅淑蕾。

除了控告羅涉嫌A錢外，邱女還指控羅把150萬元支票交給當時立委侯彩鳳賑災，事後要求侯彩鳳提供不明單據核銷，涉犯《刑法》業務侵占、背信、《商業會計法》等多罪，但是檢察官當時調查，侯並沒有經手相關款項或單據，根據相關證人以及帳冊等事證，2018年間以罪嫌不足處分不起訴羅淑蕾。

不過邱女仍堅稱自己沒有錯，公會的莫拉克賑災相關帳目的確不清，且有幾筆錢至今去向不明，檢察官因此再次傳喚侯彩鳳出庭作證釐清後，仍未發現羅淑蕾涉嫌不法，因此依誣告罪嫌起訴邱女。

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