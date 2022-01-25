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快訊／渣男林秉樞暴打女友8大罪名遭起訴　立委高嘉瑜回應了

▲▼林秉樞、高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

▲渣男林秉樞暴打女友立委高家瑜今（25日）被依傷害等罪遭新北地檢署起訴。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞關在飯店施暴、囚禁，林秉樞去年12月遭新北地檢署連夜帶回偵訊，並聲請羈押禁見至今，今（25日）稍早，新北地檢署依傷害等罪將林秉樞起訴。對此，《東森新媒體ETtoday》也詢問立委高嘉瑜回應。

立委高嘉瑜遭到恐怖情人林秉樞施暴，導致全身傷痕累累，林甚至還握有2人私密影照，而高嘉瑜在去年11月30日決定硬起來驗傷提告，豈料，林秉樞被移送時竟還語出驚人說，「是高嘉瑜傳照片給我，不雅影片都是高嘉瑜掌鏡的」。

高嘉瑜共告林秉樞8項罪名，包括去年11月11日到13日在板橋馥都飯店房內遭施暴、逼簽自白書的傷害、恐嚇、強制、私行拘禁罪嫌，以及拍攝私密影片、冒用她帳號po文的妨害風化、妨害秘密與妨害電腦使用罪嫌，加上林男在押與律師接見時，當眾揚言高嘉瑜收他400萬元與名表，涉犯妨害名譽罪嫌。

案子爆發後引起軒然大波，，林秉樞也從去年12月2日被新北院裁定羈押禁見，在新北檢緊鑼密鼓偵辦，檢方對偵辦進度保密，而高嘉瑜赴地檢署時，也向檢察官表示，希望林秉樞得到應有的制裁，就是「一罪一罰，從重量刑」。

今（25日）新北地檢署偵結，依傷害、強制等8大罪將林秉樞起訴。立委高嘉瑜得知林秉樞被起訴結果後，也向《東森新媒體ETtoday》表示：特別要感謝檢察官沒日沒夜的偵辦，檢察官辛苦了。相信未來經過法院的抽絲剝繭，真相終會水落石出，也希望一切傷害到我為止，我是最後一個受害人。

最後，立委高嘉瑜也強調，會繼續關注家暴法及性隱私犯罪的修法，希望真正保護受害人的權益，讓加害者得到應有的懲罰。

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