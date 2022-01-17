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社會 社會焦點 保障人權

台北妹淚訴遭拖入公廁性侵！她道歉對話曝「很久沒做」真相大逆轉

台北夜色（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲萬華青年公園是不少人夜遊約會的選擇，但日前傳出性侵案件，最終上演逆轉。（資料照／北市府工務局）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名少女小青（化名）在網上結識20多歲男網友，交往幾天後到公園夜遊約會，直接在殘障廁所發生關係。事後，小青被家人質問為何晚歸，謊稱被男網友拖進公園廁所性侵，還提出強制性交罪告訴。不過，檢方檢視雙方Line對話紀錄，發現小青曾傳訊「很久沒有做，非常怕痛會哭，對不起」，認定男方未違背少女意願，最終處分不起訴。

據悉，小青在交友軟體上結識了男網友，雙方相談甚歡，逐漸發展成網戀，並約定2020年7月一起到萬華青年公園夜遊散步。約會當天，男方好友也帶女友同行，兩對情侶一起騎車夜遊。後來到了青年公園，小青想要上廁所，但女廁大多上鎖或使用中，只好請男網友陪她到附近殘障廁所。直到一陣子後，4人才又會合散步，不久後各自騎車離去。

不過，面對家人質問晚歸原因，小青卻聲稱是被男網友拖到殘障廁所性侵，讓家人當場氣炸，馬上帶小青到警局報案。對此，男網友到案後大聲喊冤，稱雙方確實有在公廁發生關係，但是你情我願。

語畢，男網友拿出Line對話為證，可見他先是詢問「妳愛不愛我？」小青傳訊回答「愛呀，但還是有點怕生」、「其實我不是處女，只是我下面很緊，我沒男友加上很久沒做，非常怕痛會哭對不起...」他則回覆了一個OK貼圖。

檢方勘驗雙方對話紀錄後，也傳喚男方友人訊問。友人到案證稱，當天他和女友就在殘障廁所不遠處等待，直到2人出來，4人還一起在公園散步、去超商買飲料，後來小青說不敢一個人搭計程車回家，男網友還載她回家，全程神情並無異狀，也不像遭到性侵。

檢方認為，全案無積極證據可證明宋男涉犯妨害性自主罪嫌，因此最後處分不起訴。

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