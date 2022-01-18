涉侵占近億元虛擬幣　「幣託」前技術長林書維50萬交保

▲台灣加密貨幣交易所幣託（Bito）公司，林姓負責人去年辭去技術長職位後，竟未交出手上3組虛擬貨幣帳戶密碼，涉嫌背信、侵占。（示意圖／路透）

記者黃宥寧／台北報導

英屬維京群島商幣託科技有限公司台灣分公司，旗下有BitoPro幣託專業交易所及BitoEX，提供會員進行虛擬貨幣交易。但前技術長林書維去年請辭後，未交出3組屬公司虛擬貨幣存有近億帳戶及印章等，遭控涉嫌侵占、背信等罪，士林地檢署14日發動搜索並約談林及其友人吳昶毅到案說明，訊後諭令各以新台幣50萬、30萬交保。

幣託前技術長林書維去年12月辭去職位後，遭控不但依舊掛名公司負責人，甚至未交出屬於公司的3組虛擬貨幣帳戶及印章等。據了解，林書維未交出的3組帳戶內，存有新台幣近億的泰達幣、以泰幣等虛擬貨幣。

全案經調查局台北市調查處獲報，由士林地檢署林思吟檢察官14日發動搜索，前往林書維住家等處，並約談林及疑有幫助洗錢的友人吳昶毅到案說明。

檢察官訊後認，林書維及吳昶毅相當配合，並有說明為何帶走帳戶等原因，至於3個虛擬貨幣帳戶存有多少錢，仍需等調閱相關交易紀錄才能確定，同時將查明是否涉嫌洗錢，全案目前朝侵占虛擬貨幣、背信等偵辦。2人15日凌晨，各以50萬、30萬交保。