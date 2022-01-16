兩士官營區撿到步機槍夜視鏡竟A走　丟了工作還被判刑　

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

陸軍機械化步兵某旅部營蔣姓中士及余姓下士，在營區司令台旁發現1具步機槍夜視鏡，余指示蔣將該夜視鏡放藏放在營區外的自小客車內，經營區調閱視系統發現查獲送辦，兩人事後也退役；屏東地方法院依侵占罪判處余、蔣兩人各判處罰金1萬元，如易服勞役以1000元折算一日。可上訴。

判決書說，蔣姓男子、余姓男子先前分別為陸軍機械化步兵某旅機步二連中士、下士，兩人於2020年2月4日7時30分許，在屏東縣某營區中正堂前方道路側邊（司令台後方），拾獲機步三營營部連遺失之TS-93 步機槍夜視鏡1具，竟未向所屬長官反應，即共同意圖為自己不法之所有，將上開物品侵占入己。

並在同日17時10分許，蔣男指示余男將該夜視鏡藏放在蔣男停放在該營區外的自小客車內，嗣經部隊長官調閱監視器影像，通知兩人，蔣於同日23時許繳回該夜視鏡，案經部隊移請憲兵指揮部屏東憲兵隊調查後依侵占罪送辦，檢方起訴。

法官審理認為，蔣、余兩人案發時分別擔任部隊中士、下士，而榮譽應係軍人第二生命，兩人自當克制自重、廉潔自持，知法守法而謹守己身行為份際，竟貪圖一己私慾，侵占該夜視鏡，所為實應予嚴厲非難，但念其犯後坦承犯行，各判處罰金1萬元。