櫃姐偷藏會員禮「幫客人保留」　挨告侵占3次不起訴最終逆轉

▲台北市1名櫃姐因幫客戶偷藏會員贈品遭起訴侵占罪。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

許姓女子前年在台北市東區某知名品牌門市工作時，將公司為會員準備的VIP、滿額禮偷放到同事置物櫃內，被公司發現後辯稱，是要保留給自己的客人，台北地檢署先前3度以許女未將這些禮品佔為己有等理由，處分不起訴，日前高檢署受理再議發回，命令台北地檢署依侵占罪嫌起訴。

這家從網購女性服飾起家的店商公司，近年在台北市忠孝東路開設實體旗艦店，2020年6月間，舉辦VIP、滿額禮活動，準備了各式各樣的精美小物要送給會員，許女卻將其中洗護髮旅行組5組、3入微波保鮮盒2組、以及不鏽鋼餐具組2組，放到同事的置物櫃內。

事後公司清點發現贈品數量不對，調閱監視器找到遺失物後，許女坦承因為怕贈品送光，所以她想先幫自己的客人保留下來，公司提告侵占後，檢察官調查認為，許女不是把贈品放到自己的置物櫃，應無佔為己有的意思等理由，處分不起訴。

公司不服氣，連提2次再議，都獲得高檢署支持發回重查，檢察官都還是處分不起訴，直到第3次再議成功，高檢署這次發回時，直接命令地檢署檢察官提起公訴，全案因此再第4度偵辦後，在26日依侵占罪起訴許女。

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