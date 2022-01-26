　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假車禍高手！1年半13次車禍撈20萬　小黃運將手法曝光

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲李姓計程車司機涉嫌利用他人怕違規吃官司的心理，製造車禍索賠詐保險理賠。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

李姓計程車司機從2018年6月起到2019年底，發生了至少13起行車事故，多次向保險公司申請車損理賠，保險公司覺得奇怪提告，檢警介入調查，發現李男幾乎每次車禍都沒有煞車痕，查出他是利用前車轉彎、偏向等機會加速前進讓人撞，藉假車禍索賠累計約2、30萬元，台北地檢署26日依詐欺得利等罪起訴。

據了解，年近60歲的李男駕駛計程車的假車禍手法細緻，專挑對方車輛行車不注意的時候下手，例如看到有車輛打方向燈準備轉彎，李男便會從右側加速往前，讓對方車輛一個不注意撞上，李男再質疑對方方向燈太慢打，他沒看到。

有時李男看到路口橫向有車子等紅燈時，超越白色停等線，他也會毫不閃避地迎頭撞上製造車禍，另外像是在2019年7月間，李男行經台北市吳興街時，遠遠看到對面有輛機車要迴轉，李男也不減速，直直往前開去與機車騎士發生擦撞。

由於車禍發生後，李男都希望私下和解，反而是可能違反交通規則的對方會主動報警處理，有保險公司因為頻頻收到李男檢附的車損證明申請理賠，覺得奇怪而報警，雖然幾乎所有案件事隔久遠，調不到路口監視器，但檢警翻閱過去李男在南港、中山、內湖等區遇到的車禍事故現場圖，發現李男幾乎每次車禍時，都沒有留下煞車痕。

李男到案否認製造假車禍，但檢察官根據車禍對造證詞等相關事證，認為李男是利用別人怕自己違規理虧會吃刑案的心理，藉故發生擦撞再索賠，總計2018年6月到2019年12月，共製造13次假車禍，索賠1000到5萬5千元不等，除了迴轉被撞的騎士拒賠外，李男詐欺所得約2、30萬元，包括計程車同業、私家自用車都成詐騙對象，檢察官先依詐欺得利等罪起訴外，另案偵辦李男涉嫌偽造車損清單的刑事責任。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

女生輔員逼8男童裸拍　又1女童「遮臉入鏡」！她辯扮鬼好玩

律師不滿遭污名求國賠　法官勸監察院和解…官員：我卑職韋小寶

涉假交易掏空聯昌1.5億　東元前董事黃育仁遭搜索約談

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
Toyz真的完了！花60萬買大麻煙彈轉售　依販毒罪起訴
陽光男孩「簽志願役」變樣　2年不洗澡！嬤嚇：像魔鬼
好康剩3天！　一年份衛生棉、iPhone13限時送
LIVE／雜誌編輯確診足跡踏遍LV.PRADA趴　早有症狀卻
北部13童爆食物中毒！　8童緊急送醫
快訊／涉詐助理費3百萬　高雄市議長遭起訴
快訊／北市中國科大2學生確診　千名師生急篩檢
納豆腦出血「最新病況」曝光！　經紀人暴怒
快訊／林宥嘉同場確診編輯　緊急快篩結果出爐！
參加PRADA趴！雜誌編輯從101搭捷運回家　去過全聯、家樂
北市幼兒園老師染疫！曾和新北確診「餐廳足跡重疊」
來不及慶祝！逾百高中生連夜隔離　崩潰：過年出遊全毀了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

導覽員驚覺87年骨董5元紙鈔失蹤　警調監視器：遊客摸走的

Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

假車禍高手！1年半13次車禍撈20萬　小黃運將手法曝光

蜂窩僅距5米婦種菜遭螫死　兒嫌拆太慢釀禍告縣政府索國賠

桃園驚悚車禍！機車擦撞汽車秒陷入火海　騎士及時逃離

快訊／涉詐助理費1千3百萬　高雄市議會議長曾麗燕遭起訴

快訊／又是酒駕！男開車衝撞民宅　無辜女站家門口被撞飛送醫

北部13童「中橫7日遊」爆食物中毒！疑吃臭酸肉粽　8童送醫、1發燒

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

導覽員驚覺87年骨董5元紙鈔失蹤　警調監視器：遊客摸走的

Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

假車禍高手！1年半13次車禍撈20萬　小黃運將手法曝光

蜂窩僅距5米婦種菜遭螫死　兒嫌拆太慢釀禍告縣政府索國賠

桃園驚悚車禍！機車擦撞汽車秒陷入火海　騎士及時逃離

快訊／涉詐助理費1千3百萬　高雄市議會議長曾麗燕遭起訴

快訊／又是酒駕！男開車衝撞民宅　無辜女站家門口被撞飛送醫

北部13童「中橫7日遊」爆食物中毒！疑吃臭酸肉粽　8童送醫、1發燒

一親他就故障！崔宇植直覺喊本名：多美啊⋯　超萌NG幕後公開

鄰居低頭掃地！下秒舉掃把「打高爾夫」　苦主一看傻眼：好幾次了

不斷更新／確診編輯「6天累積同場15藝人」！急做快篩　Prada回應了

終於見到愛人！汪「開巨嬰模式」饋頭睡到翻　爸笑：3歲還要抱著睡

北市首推元宇宙教育　砸逾5千萬讓學子掌握未來科技

「Omicron的妹妹」傳染力2倍！　專家：日本恐引發第7波疫情

國際特赦組織向奧會喊話　保障台灣選手冬奧參賽期間言論自由

PRADA趴踢在A11有確診足跡　新光三越：已於1／25閉店後消毒

滅火器開唱一半...耳機突傳來1句話　楊大正爆哭演出《長途夜車》

導覽員驚覺87年骨董5元紙鈔失蹤　警調監視器：遊客摸走的

社會熱門新聞

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

驚悚影像曝！三寶女駕駛環

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

失智父遭關陽台亡　女兒女婿求減刑

醫護搶救畫面曝！高雄女打莫德納15分後倒地亡　

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

即／打完莫德納第3劑！高雄女倒地昏迷　送醫不治

更多熱門

相關新聞

汽機車對撞　19歲騎士噴飛車頂「坐」引擎蓋

汽機車對撞　19歲騎士噴飛車頂「坐」引擎蓋

北市萬華區環河西路與和平西路口，在25日晚上9時許，1台自小客車南往北行駛，準備左轉時，又前車頭與對向的重型機車相撞，造成機車騎士整個人彈飛，先撞上汽車車頂，整個人再滑落倒在汽車擋風引擎蓋。

宜蘭男30年挨撞逾10次　坐樹下也遭撞

宜蘭男30年挨撞逾10次　坐樹下也遭撞

國道砂石車超重拒檢　失控釀5車連環撞

國道砂石車超重拒檢　失控釀5車連環撞

即／2歲男童巷口遭撞死！

即／2歲男童巷口遭撞死！

大甲去年2200件車禍　年節前往鎮瀾宮注意安全

大甲去年2200件車禍　年節前往鎮瀾宮注意安全

關鍵字：

計程車司機運將詐欺車禍假車禍違規

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

快訊／全聯開出1張千萬發票

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

小蠻5放任育兒觀被推爆！

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面