假車禍高手！1年半13次車禍撈20萬　小黃運將手法曝光

▲李姓計程車司機涉嫌利用他人怕違規吃官司的心理，製造車禍索賠詐保險理賠。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

李姓計程車司機從2018年6月起到2019年底，發生了至少13起行車事故，多次向保險公司申請車損理賠，保險公司覺得奇怪提告，檢警介入調查，發現李男幾乎每次車禍都沒有煞車痕，查出他是利用前車轉彎、偏向等機會加速前進讓人撞，藉假車禍索賠累計約2、30萬元，台北地檢署26日依詐欺得利等罪起訴。

據了解，年近60歲的李男駕駛計程車的假車禍手法細緻，專挑對方車輛行車不注意的時候下手，例如看到有車輛打方向燈準備轉彎，李男便會從右側加速往前，讓對方車輛一個不注意撞上，李男再質疑對方方向燈太慢打，他沒看到。

有時李男看到路口橫向有車子等紅燈時，超越白色停等線，他也會毫不閃避地迎頭撞上製造車禍，另外像是在2019年7月間，李男行經台北市吳興街時，遠遠看到對面有輛機車要迴轉，李男也不減速，直直往前開去與機車騎士發生擦撞。

由於車禍發生後，李男都希望私下和解，反而是可能違反交通規則的對方會主動報警處理，有保險公司因為頻頻收到李男檢附的車損證明申請理賠，覺得奇怪而報警，雖然幾乎所有案件事隔久遠，調不到路口監視器，但檢警翻閱過去李男在南港、中山、內湖等區遇到的車禍事故現場圖，發現李男幾乎每次車禍時，都沒有留下煞車痕。

李男到案否認製造假車禍，但檢察官根據車禍對造證詞等相關事證，認為李男是利用別人怕自己違規理虧會吃刑案的心理，藉故發生擦撞再索賠，總計2018年6月到2019年12月，共製造13次假車禍，索賠1000到5萬5千元不等，除了迴轉被撞的騎士拒賠外，李男詐欺所得約2、30萬元，包括計程車同業、私家自用車都成詐騙對象，檢察官先依詐欺得利等罪起訴外，另案偵辦李男涉嫌偽造車損清單的刑事責任。

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