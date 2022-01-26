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社會 社會焦點 保障人權

女房仲2年只賣1間　詐團「撈不到錢」竟騙走10張金融卡當人頭

▲▼ATM,領錢,提款,插卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲詐騙集團發現女房仲帳戶內沒錢可騙，乾脆騙走金融卡當人頭帳戶使用。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者劉昌松／台北報導

女房仲小B(化名)去年遇到詐騙集團，誤以為自己網購扣款出問題，照指示操作ATM更改設定，試了10張金融卡都失敗，詐團成員發現小B戶頭都沒錢，什麼也撈不到，乾脆嚇唬小B把金融卡晶片都弄壞了，小B把10張金融卡都寄給詐團，從此手機頻繁跳出銀行入帳通知，小B因成人頭帳戶被控幫助詐欺，台北地檢署最後查明小B也受騙，26日處分不起訴。

年約30歲的小B從事房屋仲介已經2年，但是生意不好，至今只成交1戶，平常幾乎沒有收入，只能靠老公薪水過日子，2021年7、8月間，小B接到神秘電話，通知小B先前的網購扣款出問題，系統多扣了幾萬元，小B緊張地照指示到ATM操作解除金融卡設定。

詐團成員發現，唬弄小B試了10張金融卡都沒能從中騙到轉帳，才知道小B其實根本沒有錢，詐團竟然一不做二不休，找人扮演晶片公司的工程人員，告訴小B因為操作不當，把金融卡上的晶片都弄壞了，還裝好心地說，因為疫情期間，不方便讓小B每家銀行都跑一趟，特別通融小B一次把所有金融卡都寄到晶片公司去檢修。

假的晶片工程人員還瞎扯，收到晶片後進行測試，會傳送很多銀行簡訊到小B的手機，但那是測試的一部分，警告小B絕對不要點開簡訊，否則會測試失敗，小B不疑有他，寄出10張金融卡後，果然簡訊不斷跳出，小B都視若無睹，直到第3天，小B的老公覺得不對勁，點開1則簡訊，發現帳戶竟然有幾萬元款項匯入。

此時小B已經涉嫌提供銀行帳戶幫助詐欺，遭各地檢警展開偵辦，小B收到傳票後向檢察官解釋，不知道自己怎麼會成了詐騙人頭，檢察官根據小B和詐團成員的通訊對話紀錄，與小B的說詞相符，因此採信認為小B也是被騙的受害者，以詐欺罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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