「怕媽媽不喜歡～」她曝常見媽寶4大行為　網驚：我好像中了

▲常見媽寶4特徵，網友一看笑了「我才不是媽寶呢，因為我媽說我不是」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／趙蔡州報導

知名YouTuber「台南Josh」近日發生家暴事件，他的妻子在家中牆壁寫下「死媽寶」，引發討論。一名網友在Dcard發文，分享4個她認為是媽寶的特徵，也好奇「大家有遇過什麼常見的媽寶行為嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard發文，分享4個她認為是媽寶的特徵，第一點是「很常提到『我媽』會怎樣」，像是「我媽說XX」、「以前我媽都XX」；第二點是「通常都是生活白痴」，像是不會基本的家事、不會用洗衣機、煮飯及掃地。

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第三點是「通常無法做決定」，像是在要下決定時，會說「我要問我媽要不要買這個」、「我問一下我媽好了」、「我怕我媽不喜歡」；第四點是「很不獨立、事情都要媽媽處理」，例如「每天要爸媽叫起床」、「出社會後，薪水請爸媽幫規劃、保管」。

原PO最後說「媽寶不分性別，男生女生都會有媽寶，也好奇「大家還有遇過什麼常見的媽寶行為呢？」

其他網友看了紛紛表示，「我才不是媽寶呢，因為我媽說我不是」、「完蛋了我好像是媽寶」、「可是國中時，我狂用第三點唉，可以拒絕不想去的約」、「現在應該很多年輕人不會煮飯吧，都叫外送居多」、「通常都是強勢和控制狂的媽媽」、「我前男友要跟我分手，還是他媽媽跑來密我說要分手的」。

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