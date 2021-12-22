「媽寶」為何越來越多？他精闢神分析...網狂推：太誠實啦

▲45歲王力宏形象崩塌。（圖／記者張一中攝、資料照）

實習記者徐敬璇／綜合報導

男生怕遇到「公主病」女友，女生怕男友是「媽寶」，就連曾經形象清新的王力宏，因為讓爸爸替自己出面澄清「沒偷吃」、請媽媽當忙請假的行為，也被貼上了「媽寶」的標籤。就有網友好奇為何「媽寶」越來越多，卻很少聽到「女版媽寶」，引發網友熱。

一名網在PTT上以「為何越來越多「媽寶」？而且都男性」為題發文，指出瑪莎拉蒂男、林秉樞和王力宏的家世都很好，父母不是生意人就是書香門第，究竟是哪個環節出了問題，導致他們會有別於外在的超反差行為？而且俗稱的「媽寶」、「爸寶」幾乎都是男生，也讓他好奇的問「怎麼都沒聽到女生被叫爸媽寶？」

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▲原PO好奇為何不常聽到「媽寶女」這種說法。（圖／截自PTT）

貼文一出立刻引起網友議論紛紛，「女生不只爸媽疼，外面的世界也疼」、「女生聽爸媽的話叫孝順」、「女生不用當媽寶，就有人把她們捧成公主」、「台女要老公聽自己的，不准兒子聽老婆的」、「女生內建媽寶」、「聽媽媽的話怎呢能說是媽寶呢？是比較受疼愛和被控制」、「台女控制慾太強」、「大多數台女都已經是公主病重症患者，社會習以為常」。

也有網友指出，「媽寶」這個詞其實是被強加在男生頭上的，如果女兒被偏心、袒護、與父母同住，會被說是「弱勢」、「親情」、「孝順」，對象變成男生就會被轟「軟弱」、「媽寶」、「賴家」，也是現代社會男女不平權的問題之一，「哪裡越來越多？聽父母的話本來就是正常的」、「男生和女生的標準很不公平，女生40歲還可以裝可愛，男生愛媽媽抱一下就被說媽寶」、「是女友和媽媽控制慾太重吧」。

就有一名網友回文分析，「因為最會情緒勒索的普遍都是女性，最會同性內鬥的普遍也都是女性，所以你會聽到媽寶，但很少聽到爸寶；你會遭遇婆媳戰爭，但極少有岳夫大戰」，他更點出「男生比較聽媽媽的話叫做媽寶，男生比較聽老婆的話叫做妻奴，男生兩個都不聽就是渣男」。網友看了狂推「你太誠實了啦」、「含淚推」。