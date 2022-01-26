快訊／新北禁內用、增加隔板？侯友宜：落實防疫就可以把疫情守住

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者徐政璿／台北報導

本土疫情持續擴大，桃園市長鄭文燦今（26日）指出，桃園至少有2案都跟吃飯有關，宣布餐廳內用桌位減半。針對是否會提升用餐防疫限制，新北市長侯友宜下午受訪表示，「我相信只要落實防疫，有信心可以把疫情全力的守住」。

侯友宜表示，今天公布的是跟桃園有關的個案，因為跟確診者同桌吃飯而染疫，目前在匡列所有的這些居家隔離者，也在擴大採檢當中。

針對是否會提升用餐防疫限制，侯友宜說，新北市在餐廳的防疫，一切嚴格落實去執行，不管是實聯制、戴口罩、勤洗手、量體溫，以及各項防疫清消等等，大家一定要嚴格遵守相關規定，「我相信只要落實防疫，有信心可以把疫情全力的守住」。

至於是否會要求餐廳增加隔板？侯友宜回應，目前新北市的疫情都可以在確診的少數個案裡面，馬上立即展開匡列採檢，而且目前採檢出來都是陰性，希望能夠落實防疫、守住疫情。

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