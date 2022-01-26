Omicron已經在社區擴散？　柯文哲：目前社區都沒有明顯的感染

記者杜冠霖／台北報導

台灣本土疫情多點爆發，指揮中心26日指出，雙北的圓山廚師-南港房仲案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店案，分別是感染不同的Omicron變異株，也都跟桃機-雄自貿區、高雄港案不同。對於疫情是否在社區擴散，台北市長柯文哲表示，昨北市社區篩檢站做了1800個，都沒有確診案例，目前社區都沒有明顯的感染。

對於疫情，柯文哲指出，新竹桃園都有集中檢疫所，台北的壓力減輕很多，也因為最近有疫情，作篩檢的人變多了，昨社區篩檢站做了1800個，都沒有確診案例，目前社區都沒有明顯的感染。

柯文哲表示，在台北的案例中，最早有一個房仲業傳染給媽媽、妹妹，妹妹就是在圓山工作，匡列她的交友圈，才又找到一個，以此為圓心再去匡列，發現同一個餐廳吃飯的幼稚園老師，一下子隔離的人就多了，目前居家隔離121人、擴大採檢233人，「北市現在是從確診者倒回去追，找到確診下一步再去圈新的。」

柯文哲指出，宜蘭礁溪的群聚案，兩個確診者是一起實習的，找到之後從他的交友圈篩檢，再找到兩個，「希望疫調的速度跑得比病毒快，才能有效阻絕疫情。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

其他人也看了這些...

►中山、信義區百貨淪陷！「時尚達人」頻跑趴逛街 北市公布3大張足跡

►長榮鳳凰延燒17人聚餐！北市2確診足跡曝 曾去飛鏢專賣店、音樂補習班

►長榮鳳凰女友人逛遍中山區！北市曝確診足跡 SOMA、小CK、D+AF全上榜

更多雙北疫情新聞...

►北市房仲案進入第3波傳染 黃珊珊：現在不知道誰是源頭

►吃麵確診！點點幼兒園老師染疫 北市居隔121人、擴大採檢233人

►亞東醫院母子雙染疫 母住院22天未出病房「感染源不明」