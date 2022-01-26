喝咖啡談事情兩槍爆頭格斃友人　兇手到案兇狠模樣曝光

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中市東區精武東路超商外26日中午發生一起槍擊案！49歲的林姓男子遭到行刑式槍擊，當場爆頭慘死，警方獲報後除緊急將林男送往急救外，也隨即封鎖現場，並在現場發現2枚彈殼，稍早也順利將嫌犯逮捕到案。而開槍的51歲趙姓男子稍早更主動向繼中派出所聯繫，表示願意投案，警方隨後將人逮捕歸案時，趙男面對記者提問為什麼要開槍殺人，全程不發一語。

▲台中槍擊案嫌犯到案。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，有人發現趙男上午11時許與被害林姓男子坐在超商外喝咖啡，桌上擺有文件，未料趙男隨後竟拿出槍枝，先朝被害人頭頂開一槍，隨後站起來又朝頭部開一槍，警方目前也正確認文件內容釐清案情。而開槍的趙姓男子有殺人未遂前科，至於被害的林姓男子則有毒品前科。

據報案人表示，其於案發當時聽見二人衝突聲，疑似有開槍之聲響，現場有名男子倒下頭部受傷，立即報警協助送醫，林姓傷者經送醫搶救後仍宣告不治，第三分局長楊川第一時間即派員前往關懷被害人家屬慰問，並立即成立專案小組展開調查。

▲趙男到案後面對記者提問全程不發一語。（圖／記者白珈陽攝）



警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，臺中的治安絕對不容挑戰和破壞，對於觸法分子一律嚴正執法，依法從嚴究辦，主動出擊迅速破案，絕對斬草除根、除惡務盡，淨化本市治安，111年加強重要安全維護工作期間，務全力維護市民大眾安全，安心過年。

▲台中槍擊案，趙男先前還被人目擊在超商護去座位區和友人喝咖啡談文件，未料卻直接拿出手槍朝友人行刑式開槍 。（圖／記者白珈陽翻攝）