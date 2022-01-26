高雄+11「傳染途徑分2類」！8例為確診者家人　匡列後採檢染疫

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄港埠群聚風暴延燒，今新增12例，其中1例為台南共餐者。高雄市長陳其邁下午召開記者會，表示高雄今增11例確診，同時公布73處足跡。陳其邁指出，今天增加的11個案可以分為兩類，一類為家庭群聚感染，共有8人、另一類則是職場接觸感染，共有3人。

▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

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高雄市衛生局技正潘炤穎表示，今新增案例絕大部分屬於已匡列確診者的同住接觸者，案18587、18586是昨天公布個案18516的同住接觸者，經匡列採檢後為陽性，目前收治醫院；另一案的父親18037於昨天確診，該案經匡列隔離後於昨天發病，採檢後確診陽性，為18562；18584、18585則是18491同住家人，匡列後確診；而案18563、18564也是與確診個案18490同住而被匡列確診；另18565為昨確診個案18517的同住家人。

潘炤穎指出，職場傳播方面，18545曾於18日、20日到造船廠，並從是洗船工作，與船上人員有所接觸，判定該案與案18367在此期間足跡有所重疊，因此遭傳染；案18588則是印尼籍船員，因在船上與確診者接觸而備匡列，採檢後呈現陽性確診；而案18547則是來往兩個造船廠間，主要擔任看守任務，經判定確診後，該兩家造船廠將採取防疫相關措施。