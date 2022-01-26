駐立陶宛台灣代表處改名？　外交部駁：以台灣為名設處堅定不移

記者陶本和／台北報導

針對媒體報導指稱，立陶宛正在討論將「駐立陶宛台灣代表處」改名為「台灣人民代表處」一事，外交部發言人歐江安26日澄清，從未接獲立陶宛政府要求更改中文或英文名稱，呼籲各界勿輕信或轉傳未經查證或消息來源不明訊息，「立陶宛政府同意我方以台灣為名設處的主權國家決定堅定不移」。

外交部表示，立陶宛政府自去年同意我國設處以來，中國政府持續以政治、外交及經濟脅迫等複合式威脅，以霸凌姿態逼迫立陶宛政府改變其外交決策。中方踐踏民主國家主權決定的行徑已違背國際規範與經濟秩序，民主國家及國際社會均已嚴厲譴責。

▲駐立陶宛台灣代表處。（圖／外交部）



外交部強調，我駐立陶宛台灣代表處的名稱是經過雙方政府協商後的共識，最近由立國高層所召集解決當前經濟困境的重要會議，無論討論過程以及事後對外發佈的各項公開聲明都顯示，立陶宛政府同意我方以台灣為名設處的主權國家決定「堅定不移」，立陶宛與台灣繼續交往及強化關係的立場從未改變。

外交部指出，會議結論強調立陶宛應著重在凝聚國內共識，並結合歐盟成員國的團結力量，以整體策略因應中國史無前例的惡意經濟脅迫，發掘並快速實施有效的反制措施，在上述高層會議過程並未討論涉及我駐處更名的議題。

外交部強調，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國政府仍將秉持互惠互利原則，推動有助強化雙邊實質合作的各項政策。未來我國也將與國際民主盟友繼續共同鼎力支持立陶宛；即使處境艱困仍不畏霸權脅迫，台灣會繼續堅毅展現民主國家的韌性與堅毅精神。