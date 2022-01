《莫斯科不相信眼淚》女主角染疫逝　丈夫兼該片導演去年亡

▲《莫斯科不相信眼淚》的女主角薇拉阿蓮托娃 。(圖/劇照)

國際中心/綜合報導

奧斯卡金像獎名片《莫斯科不相信眼淚》(Moscow does not believe in tears)女主角薇拉阿蓮托娃(Vera Alentova),1月14日因感染新冠病毒去年,享年79歲。

在此之前,她的丈夫、也是該片導演的弗拉基米爾•緬紹夫Vladimir Menshov) 同樣因為感染新冠肺炎,於去年7月6日去世,享年81歲。

《莫斯科不相信眼淚》敘述17歲的女工卡捷琳娜(Katerina)因為生性天真和喜歡幻想,大膽冒充教授的女兒,並且愛上電台攝影師魯道夫,在被魯道夫拋棄後,才終於找到自己真正幸福。

該片於1980年2月11日在前蘇聯上映,結果大獲成功,成為蘇俄電影史上最受歡迎和最賣座電影之一,有超過9千萬人觀賞,被譽為「蘇聯最佳故事片」、並獲得國家獎金。

在外國放映後同樣轟動國際,一舉拿下1981年奧斯卡「最佳外語片獎」,是除了謝爾蓋•邦達爾丘克(Sergei Bondarchuk)導演版的《戰爭與和平》(War and Peace,1965)之外,第二部獲得奧斯卡獎的蘇俄電影。

薇拉阿蓮托娃1942年2月21日出生於演員世家,畢業於莫斯科藝術學院表演學校,曾是莫斯科「普希金劇院」的台柱之一。她演過很多話劇,並在電視劇《這樣短暫的漫長生活》中擔任主角。

▲ 緬紹夫(右)曾獲總統普丁接見,並頒發國家榮譽獎章。(圖/達志影像/美聯社)

1980年她首部出演的電影,即是丈夫緬紹夫執導的《莫斯科不相信眼淚》。她飾演的女主人翁卡捷琳娜,是一名堅靭、上進,經過努奮鬥終於獲得幸福的女子,成功塑造出「掌握自己命運」的當時蘇聯婦女形象。薇拉阿蓮托娃曾表示,她覺得卡捷琳娜的形象跟自己很像,她也曾隻身離家,從外鄉來到莫斯科打拚和學習表演。

除了《莫斯科不相信眼淚》外,她還演過匈牙利長鏡頭大師楊索(Miklos Jancso)的經典作《紅與白》(The Red and the White),以及《後來發生了戰爭》(Tomorrow Was the War)、《如此荒唐》(What a Mess!)、《上帝的嫉妒》(The Envy of Gods)等電影。蘇聯解體後,她獲得了「俄羅斯人民藝術家」封號。

薇拉阿蓮托娃的導演丈夫緬紹夫在去年6月22日爆出確診新冠肺炎,當地時間7月5日,緬紹夫在染疫僅13天後猝逝,享壽81歲。當時俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)曾透過克裡姆林宮發言人表達了「最深切的哀悼」,莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)也表示哀悼,直言緬紹夫的離世「對我們的電影與文化來說,都是重大損失」。