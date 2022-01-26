《莫斯科不相信眼淚》女主角染疫逝　丈夫兼該片導演去年亡

▲《莫斯科不相信眼淚》的女主角薇拉阿蓮托娃 。（圖／劇照）

國際中心／綜合報導

奧斯卡金像獎名片《莫斯科不相信眼淚》(Moscow does not believe in tears)女主角薇拉阿蓮托娃(Vera Alentova)，1月14日因感染新冠病毒去年，享年79歲。

在此之前，她的丈夫、也是該片導演的弗拉基米爾•緬紹夫Vladimir Menshov） 同樣因為感染新冠肺炎，於去年7月6日去世，享年81歲。

《莫斯科不相信眼淚》敘述17歲的女工卡捷琳娜(Katerina)因為生性天真和喜歡幻想，大膽冒充教授的女兒，並且愛上電台攝影師魯道夫，在被魯道夫拋棄後，才終於找到自己真正幸福。

該片於1980年2月11日在前蘇聯上映，結果大獲成功，成為蘇俄電影史上最受歡迎和最賣座電影之一，有超過9千萬人觀賞，被譽為「蘇聯最佳故事片」、並獲得國家獎金。

在外國放映後同樣轟動國際，一舉拿下1981年奧斯卡「最佳外語片獎」，是除了謝爾蓋•邦達爾丘克(Sergei Bondarchuk)導演版的《戰爭與和平》(War and Peace，1965)之外，第二部獲得奧斯卡獎的蘇俄電影。

薇拉阿蓮托娃1942年2月21日出生於演員世家，畢業於莫斯科藝術學院表演學校，曾是莫斯科「普希金劇院」的台柱之一。她演過很多話劇，並在電視劇《這樣短暫的漫長生活》中擔任主角。

▲ 緬紹夫(右)曾獲總統普丁接見，並頒發國家榮譽獎章。（圖／達志影像／美聯社）

1980年她首部出演的電影，即是丈夫緬紹夫執導的《莫斯科不相信眼淚》。她飾演的女主人翁卡捷琳娜，是一名堅靭、上進，經過努奮鬥終於獲得幸福的女子，成功塑造出「掌握自己命運」的當時蘇聯婦女形象。薇拉阿蓮托娃曾表示，她覺得卡捷琳娜的形象跟自己很像，她也曾隻身離家，從外鄉來到莫斯科打拚和學習表演。

除了《莫斯科不相信眼淚》外，她還演過匈牙利長鏡頭大師楊索(Miklos Jancso)的經典作《紅與白》(The Red and the White)，以及《後來發生了戰爭》(Tomorrow Was the War）、《如此荒唐》(What a Mess!)、《上帝的嫉妒》(The Envy of Gods)等電影。蘇聯解體後，她獲得了「俄羅斯人民藝術家」封號。

薇拉阿蓮托娃的導演丈夫緬紹夫在去年6月22日爆出確診新冠肺炎，當地時間7月5日，緬紹夫在染疫僅13天後猝逝，享壽81歲。當時俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)曾透過克裡姆林宮發言人表達了「最深切的哀悼」，莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)也表示哀悼，直言緬紹夫的離世「對我們的電影與文化來說，都是重大損失」。