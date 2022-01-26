十大性與情感新聞出爐　高嘉瑜、王力宏事件分居前兩名

▲高嘉瑜遭林秉樞毆打成為去年台灣十大性與情感新聞事件之首。（合成圖／記者李毓康、游宗樺攝）

記者許敏溶／台北報導

「2021年台灣十大性與情感新聞事件選拔」今（26日）發布，去年底民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打案成為榜首，其次則是藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料事件，主辦單位指出，高嘉瑜家暴事件居首，凸顯親密關係暴力在台灣的嚴重性，而且根據統計，台灣每5名女性，就有1人在其一生中曾遭受親密伴侶暴力，這已成為台灣社會當前最大課題。

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會共同辦理「2021年台灣十大性與情感新聞事件選拔」，今天發布成果，高嘉瑜家暴事件、王力宏遭爆料事件分居前兩名，接著第三至第五名依序為「跟騷法三讀通過」、「監委公布防範兒少性侵成效調查」、「CIA公布2021生育率：台灣全球最低」。

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另第六至第十名依序為「親密關係暴力納入大學獎懲辦法」、「變臉謎片」、「藝人離婚頻傳 台灣離婚率居亞洲之冠」、「阿公店親密接觸造成疫情擴散」、「陳時中部長：性教育是愛的教育」。

華人情感教育發展協會常務理事楊聰財表示，從連高學歷的立委都會遭受暴力對待，顯見親密關係暴力不是只存在於低社經地位族群中，而透過家暴盛行率調查等數據保守推估，台灣至少應有12萬人遭嚴重親密關係暴力後，需要家暴防治資源介入，但官方去年通報個案數僅6.7萬件，落差極大，黑數規模恐近一倍之多，顯示台灣婦女遭親密關係暴力後，高達4成未曾求助，只有約12%受害者有求助正式資源如社工、警察，多數人則是求助朋友、同事、親人等非正式資源。

▲王力宏遭前妻李靚蕾爆料事件，為去年台灣十大性與情感新聞事件第二名。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

至於王力宏遭前妻李靚蕾爆料事件，台灣性教育學會常務監事高松景認為，王力宏事件可說是震撼力與影響範圍最大，這能因王力宏為長達25年的優質偶像，一夕間反差大到令人難以相信，但這也引發我們去思考一個嚴肅的品格教育議題：，若今天李靚蕾沒出面揭露王力宏的渣男行徑，王力宏是否仍是一位可作為青少年學習楷模的優質偶像藝人呢？這可能是沒有標準答案，但也提供值得探討的性教育議題，例如條件好不保證婚姻幸福，缺乏「愛的能力」不是真正的愛，學校也需要落實教導「健康親密關係」的性教育。