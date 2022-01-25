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林秉樞哭喊「高嘉瑜拿我400萬」　失控是因「被獄友認出是渣男」

記者黃哲民／台北報導

男子林秉樞涉對立委女友高嘉瑜施暴，被羈押禁見於台北看守所期間，跟律師接見討論案情時，失控對現場人員揚言「高嘉瑜拿我400萬，還有一個勞力士」等語，高嘉瑜再告林男涉犯誹謗罪嫌，新北地檢署偵辦認為，林男並沒向眾人「宣講」散布，且比較大聲的一句話是「我已經是世界上最慘的人」，旁人對其餘話語都聽不清，將林男這部分犯行不起訴。

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲林秉樞（右）羈押期間律見放話高嘉瑜（左）拿他400萬跟勞力士。（合成圖／ETtoday資料照）

林秉樞（43歲）去年（2021年）12月2日被裁定羈押禁見，關押在台北看守所，同月7日下午3時許，林男在所內與辯護律師接見討論案情時，突然起身向在場眾人大聲說：「林秉樞就是我本人，高嘉瑜拿我400萬，還有一個勞力士！」

林男暴走脫序言行被媒體披露，高嘉瑜除委任律師直接駁斥林秉樞「哪有錢！他不是連存款2300萬都是假的嗎？」並再告林男此部分行為涉犯誹謗罪嫌。

林男否認造謠抹黑，辯稱律見時聽見後面另1名在押被告的律師，一直提到他的名字，他回頭看對方好像在笑，於是哭著告訴對方「我已經是全世界最慘的人了，不必這樣消費我吧」，林男說，他的律師還拿衛生紙給他擦鼻子。

檢方訊問當時坐在林男後方的郭姓在押被告，郭男證稱自己涉犯兒少性剝削案件，從報紙看到林男的名字連續登好幾天，他覺得自己的案情跟林男有點像，都涉及私密影響，擔心自己聲請交保會受到林男案情影響，才跟律師討論，沒想到林男就坐在他後面。

郭男說，林男看他轉頭，就說「我就是林秉樞，怎麼樣！高嘉瑜收了我400萬」，還邊流淚邊說「我已經是全世界最慘的人」等語，郭男證稱，林男還說了一大堆話，但是講太快，聽不清楚，而且林男還一付很激動、要打人的樣子，他就慢慢把頭轉回去。

當時在場戒護的管理員證稱，只聽見林男說「我已經是世界上最慘的人」，立刻起身查看，但林男隨即降低音量，聽不見林男後續說的話有無「高嘉瑜收400萬，還有勞力士」等語。

另1名在場的與林男相隔1個座位的在押被告也證稱，只聽見林男大聲表明「我就是林秉樞」，後來就變小聲、聽不清內容，而且好像是針對1位被告和律師說話，不是對著在場所有人，林男看起來情緒有點崩潰，律師從旁在安撫他。

檢方勘驗北所律見室監視畫面，雖沒錄下現場聲音，但林男舉動如同在場證人所言，是朝著郭男說話還用手指著郭男，據此認定林男並非向現場眾人「宣講」散布，且比較大聲的一句話是「我已經是世界上最慘的人」，旁人對其餘話語都聽不清，據此認定林男沒有意圖散布於眾的誹謗意圖，將林男此部分行為不起訴處分。

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