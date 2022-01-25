高嘉瑜爆「白色」豆腐頭仍成謎　林秉樞手握「黑色款」藏2萬張照

▲林秉樞（中）在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜提告指稱遭林秉樞施暴前，曾看到林男所持有的「白色」豆腐頭隨身碟內，有自己與另4名女子的私密影像，但檢警搜索扣得的卻是「黑色」款式，懷疑林男另有備份未被發現、可能外流。不過據了解，檢警案發後共5度搜索，都沒發現高嘉瑜所稱的「白色」款式，至於包含私密影像在內的照片數量多達數萬張、影片數百檔，均已封存，林男存於雲端包含高嘉瑜在內的數10張私密影像，全數刪除。

高嘉瑜本案提告最憂心的，就是遭林男拍攝的私密照片與影像，可能另有備份、有外流風險，因此2度到新北檢出庭時，都請求檢方盡快查出檔案流向，尤其是高嘉瑜堅持案發前，在馥都飯店房內看到林男使用的「白色」豆腐頭隨身碟，內有她自己與另4名女子的不雅影像。

▲檢警最初搜索林秉樞在馥都飯店租用客房，查扣黑色款式豆腐頭隨身碟，內藏數萬影像檔案 。（圖／記者陳雕文翻攝）

高嘉瑜當場並沒揭穿質問，案發後，檢警從林男租住的馥都飯店房內找到「黑色」豆腐頭隨身碟，裡面也確實有高嘉瑜所稱的私密影像，但高嘉瑜堅持還有「白色」款式，認為不排除遭林男藏起來或交給其他人。

▲林秉樞所用其他3C用品也被檢警查扣 。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，檢警確實為此費勁尋找，共發動5波搜索，除了馥都飯店客房，地點還包括林男住處、林父在台中的住處，以及林男1位朋友在新北市板橋區經營的髮廊，只因線報指出，林男有1批物品從台中送到朋友的髮廊代收，但從沒看到高嘉瑜所稱的「白色」豆腐頭。

▲立委高嘉瑜（右）堅持林秉樞（左）另有「白色」款式豆腐頭隨身碟，藏有大量私密影像。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

不過「黑色」豆腐頭隨身碟內儲存的照片與影片數量，讓人咋舌，光是照片就超過2萬張，多數是不雅照，包括高嘉瑜在內，影中女性至少10人，而私密影像檔更多達數百個，這些照片與影片在林男手機內也有備分，檢警全數彌封，確保無關人員不能接觸。

此外，檢警解開林男的雲端硬碟，找到數10張包括高嘉瑜在內的私密影像，顧慮雲端資料難以封存，林男也同意刪除，檢警在全程錄影蒐證下，已將這幾10張照片刪光，檢方因此認為應無外流散布之虞。

據悉，無論隨身碟或雲端硬碟的影像，都沒明顯被逼迫或偷拍跡象，除了高嘉瑜以外的影中人，也無法辨認身分，且目前無人出面指控林男涉嫌妨害秘密，此部分暫時未能偵辦。