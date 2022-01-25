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炫富數千萬存款被疑洗錢　林秉樞P圖吹牛破功反而不起訴

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲林秉樞（右）到案曾放話高嘉瑜（左）拿他400萬元，但被查出他P圖偽造存款數千萬元。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署今天（25日）以傷害等8大罪嫌，起訴涉嫌對立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞，林男另被控涉冒充國安高層，且沒固定工作卻坐擁數千萬元存款、涉及洗錢罪嫌，檢方清查林男通訊軟體對話紀錄，發現他從沒自稱國安高層或替國安局工作，林男存款資料是P圖造假，實際存款頂多300萬元，多半由父母提供，據此將林男所涉僭行公務員職權、洗錢和逃漏稅等罪嫌都不起訴。

林男對高嘉瑜施暴惡行被揭發後，昔日對父母、前女友施暴的前科也一一被掀底，還有人指稱林男不但炫耀家世背景傲人、家境富裕，更常自稱國安高層人員、幕僚，與綠營政要交好。

高嘉瑜去年（2021年）11月30日提告後，林男到案又被爆料他多次用ATM交易明細表、匯款單據，秀出自己有存款2000多萬元到4000多萬元。多名藍營民代認為林男多年沒有固定工作，卻能坐擁千萬存款，內情不單純，可能跟犯罪資金有關，向台北地檢署告發林男涉犯洗錢、逃漏稅與僭行公務員職權等罪嫌。

此部分告發案情被移轉新北檢一併偵辦，林男否認冒充國安人員，更沒替大陸地區勢力發展組織，自稱「本土到不能再本土的人」，他的帳戶資金是父母給的，或股票收入、收租等，「絕對沒用帳戶洗錢，也百分之百沒人委託我洗錢」。

檢方偵訊林男同案2名女性共犯，查出林男也握有2女的私密影像，但2女都沒告林男，還替林男做事，2女證稱沒聽林男自稱國安人員或公務員。

檢方清查林男手機與通訊軟體對話紀錄，連隨身碟、雲端硬碟資料都翻了一遍，均沒發現林男冒充國安人員的跡象，無法證明林男涉嫌僭行公務員職權。

此外，檢方查出林男存款無法連結到任何犯罪行為，不符合《洗錢防制法》處罰要件，且林男單據秀出的數千萬元存款，其實是靠2名女共犯替他P圖製造的假象，實際金額為100萬到300萬元，確實多半由父母提供，用途以買賣股票居多，據此將林男被告發部分都不起訴，但P圖裝闊的犯行另被起訴涉犯偽造文書罪嫌。

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林秉樞國安局高嘉瑜洗錢逃漏稅

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