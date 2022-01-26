林秉樞案偵結留3大謎團　「黑、白豆腐門」追2個月仍未解

記者黃翊婷／綜合報導

林秉樞囚禁毆打女友民進黨立委高嘉瑜，案件在年前偵結，但留下的3個謎團，例如已經找了將近2個月仍未尋獲的白色豆腐頭，還是掀起外界各種意見爭論。除了對高嘉瑜施暴之外，林秉樞握有另外2名女性共犯的私密影像，並要求她們替自己從事非法行為，將ATM交易明細表照片、帳戶存款憑單P圖，對外宣稱存款多達千萬元，背後目的為何，卻因為檢方沒有證據而暫時畫上句號。

▲林秉樞案被收押禁見將近2個月，檢方25日依傷害、強制、恐嚇、偽造文書等罪起訴他。（資料照／記者游宗樺攝）

回顧整起案件，高嘉瑜在遭家暴的傷勢照曝光後，於2021年12月1日出面召開記者會說明，當時她提到，林男聲稱在政治界、學界、企業界認識很多人，而且長期慣用脅迫簽文件、拍影片威脅，並拿這些東西予取予求，其他女友也是這樣被逼迫順從，要求聽他指揮、照他的意思做，否則就要用網軍發動攻擊。

此話一出，進而牽扯出網軍案外案，但關於林秉樞是否真的擁有網軍，資金來源又是怎麼來的，檢方在結案時並未多作回應，這是第一個謎團。

▲高嘉瑜曾提到林秉樞以「要發動網軍攻擊」威脅女友們聽他指揮。（資料照／記者屠惠剛攝）

接著，林秉樞被爆出是計畫式接近政治人物，傳聞與綠營大老、跨派系立委、學界以及商界重量級人物都有過來往，他為了營造自己多金的形象，2020年10月至2021年9月間，先後指示賴姓女助理、郭姓女助理以及鄭姓男子，將ATM交易明細表照片、帳戶存款憑單P圖，並對外宣稱自己的存款高達數千萬元。

林秉樞沒有固定工作，卻炫富擁有千萬存款，還被指控冒充國安高層，因而被懷疑是否涉及洗錢。林秉樞被逮後否認冒充國安人員，也沒有替大陸地區勢力發展組織，帳戶資金是父母給的，或是股票收入、收租等等，「絕對沒用帳戶洗錢，也百分之百沒人委託我洗錢」。

檢方在偵訊時查出林秉樞握有2名女性共犯的私密影像，她們被迫替林做事，但都選擇不提告；接著，警方清查林的手機與通訊軟體對話紀錄，連隨身碟、雲端硬碟資料都翻了一遍，均沒發現他冒充國安人員的證據，加上存款無法連結到任何犯罪行為，不符合《洗錢防制法》處罰要件，而且他的實際存款金額為100萬到300萬元，確實多半由父母提供，據此，僭行公務員職權、洗錢和逃漏稅等罪嫌都不起訴。

然而，林秉樞為何要製造假的存款紀錄，背後目的是否真的只是為了炫富，都因為證據不足無法深入追查，這是第二個謎團。

▲林秉樞被拘提時，現場只找到黑色豆腐頭 。（資料照／記者陳雕文翻攝）

最後一個謎團則是消失的白色豆腐頭，高嘉瑜指稱遭到施暴以前，曾看到林秉樞持有的「白色豆腐頭」隨身碟內，有自己與另外4名女子的私密影像，但檢警第一時間搜索查扣的卻是黑色款式。

由於第一次的搜索不完全，加上高嘉瑜堅稱確實還有一個白色款式的，檢警再發動5波搜索，除了馥都飯店客房，還包括林的住處、林父在台中的住處，以及林的朋友在新北市板橋區經營的髮廊，但都沒有找到白色豆腐頭。

而針對已經查扣的黑色豆腐頭隨身碟，裡面的確儲存超過2萬張照片，大多都是不雅照，受害者包含高嘉瑜在內，至少有10名女性。不過，除了高嘉瑜以外，其他女性在影像中似乎沒有明顯被逼迫或偷拍的跡象，加上無法辨認身分，至今也無人出面指控，因此這部分暫時還未能進行偵辦。

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