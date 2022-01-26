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他苦等換心　器官捐贈名單「第1順位」被拔掉！全因沒打疫苗

▲▼美國波士頓31歲男子弗格森（DJ Ferguson）因未施打疫苗遭除名器捐等待名單。（圖／翻攝自Facebook／Heather Dawson）

▲弗格森（DJ Ferguson）拒絕施打疫苗，失去器捐等待候選人的資格。（圖／翻攝自Facebook／Heather Dawson）

記者吳美依／綜合外電報導

美國波士頓31歲男子弗格森（DJ Ferguson）罹患遺傳性心臟疾病，自從去年11月26日住院至今，且病情日益惡化，急需「換心」。家屬表示，他原本在「器官移植等待名單」排名第一順位，卻因為拒絕接種新冠疫苗，慘遭除名。

弗格森擔心，萬一施打疫苗後發生心肌炎，心臟狀況恐怕惡化，甚至提高猝死風險。父親大衛表示，兒子「不相信」新冠疫苗，「我的孩子非常勇敢奮鬥，他很正直，有自己堅信的原則，這讓我更加尊敬他。這是他的身體，也是他的選擇。」他原本考慮讓孩子轉至沒有疫苗規定的醫院，但弗格森現在太虛弱，「我們的時間不多了。」

BBC等外媒報導，布萊根婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）醫院表示，全美所有器官移植手術，都會要求患者施打疫苗，因為多項研究指出，器官移植患者染疫死亡風險多出20%，「有鑑於可用器官短缺，我們會盡一切努力，確保接受器官的患者擁有最大生存機會。」

▲▼美國波士頓31歲男子弗格森（DJ Ferguson）因未施打疫苗遭除名器捐等待名單。（圖／翻攝自Facebook／Heather Dawson）

▲弗格森與妻子即將迎接第三個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Heather Dawson）

此外，院方也否認弗格森排名「第一順位」的說法，因為分配器官的考量因素及優先級別非常複雜，醫師必須多方評估患者的長短期健康風險，以免日後發生排斥反應，引發致命併發症。名單上10萬名患者中，大多數在5年內都等不到手術。

紐約大學醫學院卡普蘭醫師（Dr Arthur Caplan）表示，器官移植手術後，患者的免疫系統幾乎完全失去作用，就連普通感冒都可能致命，「器官非常稀少，當其他人已經接種，擁有更大術後生存機率時，我們不會把器官分配給某個生存機會低落的人。」

事實上，美國不是首次發生類似案例。去年10月，科羅拉多州婦女盧塔莉（Leilani Lutali）從腎臟移植等待名單上被除名，因為她與捐贈者都沒有接種疫苗。

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