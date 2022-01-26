譚德塞連任WHO秘書長有譜！獲執委會31國支持提名　他激動感謝

▲世衛秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）任內5年來面臨全球新冠疫情等諸多挑戰。世衛組織執行委員會25日召開會議，在閉門投票時獲31國表決通過提名譚德塞競選下任秘書長，並於今年5月世界衛生大會上確認，由於他是目前唯一的提名候選人，因此幾乎可以保證連任。對此，他感動到說不出話來。

根據《半島電視台》（Al Jazeera），代表世界各國的34名執委會委員幾乎全部表示支持譚德塞連任WHO秘書長，批准譚德塞為秘書長唯一候選人，譚德塞在得知消息後表示非常感謝各方重新給予的支持，同時他語帶激動，「我簡直高興得說不出話來！」

現場一名外交消息人士透露，譚德塞在34個執委會成員國中只差上3票支持，分別是未出席投票的東加王國、阿富汗、東帝汶。報導預測，今年5月世衛組織所有194個會員國將會投票選出新任世衛秘書長，而身為唯一候選人的譚德塞將會連任。

報導指出，曾擔任衣索比亞衛生部長、外交部長的譚德塞現年56歲，本來身為瘧疾研究專家的他從全球2020年爆發新冠疫情後，儼然成為全球新冠抗疫的最知名人物，他承認第一個5年任期「充滿困難與挑戰」，表示非常榮幸能再獲機會持續帶領全球對抗新冠疫情。

▲譚德塞獲唯一提名指定為下屆WHO秘書長候選人，感到非常激動。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞過去帶領全球抗擊新冠疫情，獲得正負兩面評價。WHO西太平洋地區南韓代表金剛立（김강립，南韓食藥處長）表示，「我們不僅感謝你們在這一時期的領導能力，也感謝你們的人道主義與同情心。」

非洲國家則感謝譚德塞對於非洲大陸長期以來的關注，並感念譚德塞在各界奔走，努力為貧窮國家爭取能夠公平獲得新冠疫苗分配的機會。

然而，報導也指出譚德塞在過去任內時的不少爭議，包括新冠疫情初期時被各界批評應對不力、針對剛果民主共和國WHO職員性侵醜聞時的不當處置等。

另外，就連譚德塞的祖國衣索比亞也對其深表不滿。據悉，譚德塞來自衣索比亞的提格雷州（Tigray），然而提格雷長年為叛軍事力所佔據，衣索比亞政府在該地與叛軍對抗，譚德塞先前曾在推特上發文，譴責衣索比亞政府封鎖WHO對提格雷運送救援物資；為此，衣索比亞政府便致函WHO，批評譚德塞有意散佈關於內戰的不實訊息，要求徹查。

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