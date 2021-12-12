空姐染疫截肢！血栓昏迷3周　醒來「雙手雙腳」發黑壞死

記者吳美依／綜合外電報導

美國賓州空姐坎迪絲（Candice Davis）沒有接種新冠疫苗，確診後引發血栓及心臟併發症，幸好緊急送醫，裝上呼吸器及葉克膜急救，昏迷三周後甦醒。但是，她的四肢因缺乏血液循環而壞死，為了存活只好接受截肢手術，如今少了2隻前臂、一個腳掌以及另一條腿膝蓋以下的部位，目前正在適應義肢與復健，希望盡早出院。

綜合外媒報導，坎迪絲不曾罹患高風險疾病，確診後自我隔離，卻仍不斷高燒、心跳紊亂，今年8月17日緊急送醫，「他們看見我的手臂及雙腳超黑，都已經壞死了，於是告訴我，『你必須截肢才能活下來。』」她也毅然表示，「如果必須切掉我的手臂，那就這麼做吧。這是我的人生。」

▲空姐坎迪絲沒有施打新冠疫苗，染疫後引發併發症，必須截肢才能存活。（圖／翻攝uchealth.org）



母親佩吉（Paige）是一名護理師，如今卻得眼睜睜看著女兒染疫截肢，內心非常痛苦。她說，坎迪絲曾經計畫施打疫苗，卻因故一直沒有成行，如今對此非常自責，「她很受傷，並且正在努力撐過這一切。她有時會哭泣，有時心情很好，但她比我們所有人都更堅強。」

家屬們透露，坎迪絲的哥哥也同時染疫，但因為曾經接種疫苗，因此僅出現感冒、失去味嗅覺的症狀。坎迪絲預計12月初出院，借助家人的愛及信仰努力練習，她希望能把自己的故事傳播出去，提醒人們接種疫苗的重要性，「快去接種吧！你可不想失去四肢，最重要的是，你可不想失去性命。」

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