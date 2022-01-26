已入境17天！蔡丁貴妻昨傳「疑陽性」　他憂：恐在集中檢疫中心感染

▲蔡丁貴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台獨大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴去年赴美施打BNT疫苗，9日返國後，兩天後在臉書自曝確診。不幸的是，蔡丁貴今（26日）又指出自己的妻子昨天下午被採檢疑似陽性，晚間11時被送到和平醫院。蔡丁貴也質疑，1月9日入境，已經17天了，確實很奇怪，潛伏期應該不會這麼長，可能在集中檢疫中心感染。

蔡丁貴26日清晨在臉書表示，「SOS！SOS！SOS！」阮牽手昨日下午在羅斯福路的集中檢疫中心被採檢疑似陽性，昨晚11點被送到和平醫院，不幸電梯壞了，現在仍然被關在診察室，不見任何人影。蔡質疑，這樣對待一個70歲的婦人，真的是合理的作法嗎？

蔡丁貴表示，自己在台北醫學大學附設醫院病房睡了一覺醒來聯絡才知道，不知道哪位網友可以聯絡衛福部的高層，救救他可憐的牽手？「讓她可以躺下來休息！或者讓我們兩人回去自己的公寓（目前空著）自主健康管理。如果病情惡化，我們甘願死在一起，絕無怨言。在此先拜謝！」

約2小時過後，蔡丁貴又發文說，非常感謝幾位早起的網友幫忙分享求救，醫院人員在早上5時半帶他的牽手住進病房休息了。非常感謝大家的關心！

有網友質疑，入境十天後再確診真是很奇怪的。蔡丁貴回復，「1/9入境。已經17天了。確實很奇怪。潛伏期應該不會這麼長，可能在集中檢疫中心感染。」