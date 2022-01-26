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14日接觸、24日確診！雜誌編輯有症狀未採檢　醫生以為「胃食道逆流」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、聯合醫院副總院長璩大成。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，而案18375的新北市友人（案18397）、新北市客戶、雜誌編輯（案18518）也染疫，26日再爆出北市松山區某幼兒園老師確診，目前尚無案號。台北市副市長黃珊珊表示，案18518很早就有症狀，一直看醫生卻沒採檢，且醫生以為是胃食道逆流。

北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫。

此外，案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診；案18375的新北市客戶、曾去台北101 LV男裝趴的雜誌編輯（案18518）確診。另外，台北市教育局長曾燦金26日再度爆出，台北市松山區某幼兒園老師確診，且足跡曾與去過南川麵館的案18397重疊。

黃珊珊表示，雜誌編輯（案18518）很早就有症狀，以為自己是感冒，所以有一直去看醫生，可是醫生認為是胃食道逆流，且並沒有做採檢動作，呼籲民眾「有一點點不舒服就要先用家用快篩」，醫生當時判斷可能沒那麼警覺，但現在民眾務必要提高警覺，「他（案18518）於14日接觸後，中間有不舒服症狀，並且於24日確診，中間可能有非常多活動。」

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