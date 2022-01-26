參加PRADA趴！雜誌編輯從101搭捷運回家　去過全聯、家樂福

▲新北市衛生局25日公布公共場所足跡。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

台北市衛生局證實案18518是一名工作室雜誌編輯，曾經搭台北捷運到北市34個區域，已經匡列100多人。據傳個案在20日參加了PRADA的記者會，根據新北市衛生局的疫調，當天他17時至19時之間從台北101搭捷運回江子翠站，還去過全聯等5地方。

新北市衛生局25日說明，案18518為50多歲男性，為北市個案（案18375）接觸者，1/23遭匡列接觸者隔離，採檢PCR陽性、Ct值19.4，收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，個案職場位在北市，目前匡列居住新北接觸者共40人、1人居家隔離，均已安排採檢，活動足跡也通知進行清消，感染源需進一步疫調釐清。

衛生局也公布足跡，個案於1月14日曾到家樂福板橋文化店；1月15日和16日的早上與中午曾到全家便利商店板橋立都店；1月12日、13日、16日曾搭乘捷運板南線從西門站到江子翠站。1月17日晚間曾到江子翠的全聯、康是美；1月20日傍晚搭乘台北捷運從台北101站到台北車站，轉乘板南線至江子翠站，當天晚上曾去涮涮鍋店晚餐。

衛生局呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。