北市麵館爆交叉感染！松山幼師和染疫房仲友人同店吃麵中鏢

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，而案18375的新北市友人（案18397）、新北市客戶（案18518）也染疫，26日再爆出北市松山區某幼兒園老師確診，目前尚無案號。台北市副市長黃珊珊表示，因為房仲有個去吃火鍋的朋友，然後該朋友又到麵館吃東西，而新案的幼兒園老師也曾到該間麵館用餐，「懷疑麵館裡有交叉感染。」

針對北市教育局長曾燦金26日透露，松山區某幼兒園一名老師確診。黃珊珊26日出席活動時表示，幼兒園老師與士林一家三口確診案有關，因為案18375有一名去吃火鍋的朋友，該名朋友曾到某家麵館吃東西，而現在爆出的幼兒園老師也到過相同麵館，「懷疑麵館裡有交叉感染，目前正在確認。」

黃珊珊指出，現在吃火鍋的友人已傳給他人，士林一家三口案已有抓出其他3、4人確診，所以麵館正在擴大匡列中，「用餐是滿大的風險。」幼兒園目前已經匡列90多人，包括補習班、共同活動者，26日會派採檢車替該幼兒園師生採檢，至於補習班人數正在計算中。

據了解，黃珊珊所說的案18375吃火鍋朋友，也就是新北市蘆洲個案（案18397），案18397曾經去南川麵館用餐，而幼兒園老師也去過同家麵館。