確診雜誌編輯曾參加LV、PRADA活動　侯友宜：匡列40人採檢皆陰性

▲新北市25日公布案18518足跡。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市昨（25日）新增1例本土個案，為日前台北市確診房仲的客戶（案18518），北市衛生局證實，該名客戶是一名工作室雜誌編輯，曾於20日參加PRADA的記者會、21日出席LV在台北101舉辦的男裝店活動。對此，新北市長侯友宜今（26）日受訪表示，新北疫調後匡列40人，採檢皆為陰性，仍會持續擴大採檢。

新北市衛生局25日說明，案18518為50多歲男性，為北市個案（案18375）接觸者，1/23遭匡列接觸者隔離，採檢PCR陽性、Ct值19.4，收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，個案職場位在北市，目前匡列居住新北接觸者共40人、1人居家隔離，均已安排採檢，活動足跡也通知進行清消，感染源需進一步疫調釐清。

衛生局也公布足跡，個案於1月14日曾到家樂福板橋文化店；1月15日和16日的早上與中午曾到全家便利商店板橋立都店；1月12日、13日、16日曾搭乘捷運板南線從西門站到江子翠站。1月17日晚間曾到江子翠的全聯、康是美；1月20日傍晚搭乘台北捷運從台北101站到台北車站，轉乘板南線至江子翠站，當天晚上曾去涮涮鍋店晚餐。