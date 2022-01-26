快訊／南韓新冠單日確診首破1.3萬！政府決定投入「Omicron」應對體制

▲Omicron病毒疫情擴散，南韓單日新增確診人數首度突破1.3萬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎變種病毒Omicron來襲，導致疫情急劇擴散！南韓上周（1月17至23日）Omicron 病毒檢出率高達50.3％，成為南韓新冠疫情的主流病毒後，不過幾天單日新增確診數便高速攀升，今（26）日更首度突破萬人規模。南韓政府決定，將投入Omicron病毒應對體制，將重點集中於高危險族群。

根據《韓聯社》報導，南韓今（26）日上午9時30分通報新增1萬3012起病例，創下新冠疫情2年來最高紀錄，也是首度單日新增確診破萬人，其中境內感染為1萬2743例、境外移入為269例；重症患者為385人；新增32例死亡。目前南韓共累計76萬2991例確診、6620例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增8154例，占全國新增感染人數比率為64.0%（首爾為3110例、京畿道為4184例、仁川為860例）；大邱新增664例；釜山新增548例；慶尚南道新增531例；慶尚北道新增438例；忠清南道新增403例；光州新增392例；大田新增366例；全羅北道新增293例；全羅南道新增284例；忠清北道新增243例；江原道新增158例；蔚山新增142例；世宗新增76例；濟州島新增51例。