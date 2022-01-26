　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／南韓新冠單日確診首破1.3萬！政府決定投入「Omicron」應對體制

▲▼Omicron病毒疫情擴散，南韓單日新增確診人數首度突破1.3萬。（圖／達志影像）

▲Omicron病毒疫情擴散，南韓單日新增確診人數首度突破1.3萬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎變種病毒Omicron來襲，導致疫情急劇擴散！南韓上周（1月17至23日）Omicron 病毒檢出率高達50.3％，成為南韓新冠疫情的主流病毒後，不過幾天單日新增確診數便高速攀升，今（26）日更首度突破萬人規模。南韓政府決定，將投入Omicron病毒應對體制，將重點集中於高危險族群。

根據《韓聯社》報導，南韓今（26）日上午9時30分通報新增1萬3012起病例，創下新冠疫情2年來最高紀錄，也是首度單日新增確診破萬人，其中境內感染為1萬2743例、境外移入為269例；重症患者為385人；新增32例死亡。目前南韓共累計76萬2991例確診、6620例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增8154例，占全國新增感染人數比率為64.0%（首爾為3110例、京畿道為4184例、仁川為860例）；大邱新增664例；釜山新增548例；慶尚南道新增531例；慶尚北道新增438例；忠清南道新增403例；光州新增392例；大田新增366例；全羅北道新增293例；全羅南道新增284例；忠清北道新增243例；江原道新增158例；蔚山新增142例；世宗新增76例；濟州島新增51例。

ET快訊
阿樂爆同居25歲男星！　深夜愛窩相聚
內用怕染疫！戶外用餐較安全？醫搖頭：30秒「噴一萬個飛沫」
爆紅YouTuber團體元老遭資遣！　痛批「人民法槌敗給資本
快訊／國道死亡車禍！　夫妻受困雙亡
送貨員被猛撲「暴怒砸包裹」　大黑狗62秒變腦震盪
民視主播親戚確診「周日才見面」　林口總部大清消
青青高調炫富到狼狽道歉　人設崩塌始末一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美研究：Omicron嚴重程度低於Delta　每1000例只有9人死亡

快訊／南韓新冠單日確診首破1.3萬！政府決定投入「Omicron」應對體制

IS劫獄激戰5天　庫德武裝同盟奪回舍房逮捕550人

歐盟新建議改COVID-19旅行規則　區域風險降為考量個人情況

歐洲議會委員會肯定台灣抗中國假訊息　籲深化合作

「人口走私船」翻覆39人失蹤　佛州海岸警衛隊展開搜索

投資人等待Fed會議結果　美股震盪收低、台積電ADR跌近3%

傳立陶宛研議台灣代表處改名　知情人士：消息不實

賴清德過境洛城　AIT主席迎接、僑胞戴口罩歡迎

美英撤離駐烏克蘭大使館外交官眷屬　加拿大跟進

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

美研究：Omicron嚴重程度低於Delta　每1000例只有9人死亡

快訊／南韓新冠單日確診首破1.3萬！政府決定投入「Omicron」應對體制

IS劫獄激戰5天　庫德武裝同盟奪回舍房逮捕550人

歐盟新建議改COVID-19旅行規則　區域風險降為考量個人情況

歐洲議會委員會肯定台灣抗中國假訊息　籲深化合作

「人口走私船」翻覆39人失蹤　佛州海岸警衛隊展開搜索

投資人等待Fed會議結果　美股震盪收低、台積電ADR跌近3%

傳立陶宛研議台灣代表處改名　知情人士：消息不實

賴清德過境洛城　AIT主席迎接、僑胞戴口罩歡迎

美英撤離駐烏克蘭大使館外交官眷屬　加拿大跟進

台南空污測站橘色提醒　市府啟動相關應變機制與作為

S22來了！三星官網正式預告2／9日舉辦線上發表會

蔡丁貴妻入境17天「疑似陽性」！　他憂：可能在集中檢疫中心感染

王必勝涉婚外情　陳時中：拔掉模範公務員

牆上驚見超過10公分巨蚊！人妻怕被咬　一聽真相秒放過

防範疫情擴大　稽查八大行業從業人員應完成2劑疫苗接種

LV男裝趴有確診足跡　李智凱：全程都有戴口罩快篩結果陰性

美研究：Omicron嚴重程度低於Delta　每1000例只有9人死亡

Hyundai科幻廂型車可望2月登台！超酷炫外型開在路上辨識度超高

台股封關！指數跌逾60點　聯電法說喝倒采、股價重挫8%

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

國際熱門新聞

即／轉彎！立官員提議改名「台灣人民代表處」

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

烏克蘭台灣危機夾殺　拜登生死交戰

2021全球廉潔指數台灣贏過美國　中國全球第66

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

俄出動「6000兵力、60戰機」克里米亞半島軍演

投資人等待Fed會議結果　美股震盪收低、台積電ADR跌近3%

艾爾頓強確診！　打完3劑突破性感染

女模床戰「屁股爆開」男友崩潰找別人

傳立陶宛研議台灣代表處改名　知情人士：消息不實

俄若入侵烏克蘭　拜登：考慮制裁普丁本人

美英撤離駐烏大使館外交官眷屬　加拿大跟進

賴清德過境洛城　AIT主席迎接

歐洲議委會讚台抗中假訊息　籲深化合作

更多熱門

相關新聞

美研究：Omicron嚴重程度低於Delta

美研究：Omicron嚴重程度低於Delta

美國最新一項研究顯示，Omircon變異株和先前全球大流行的Delta變異株相比，各項嚴重程度都更輕，像是染疫者住院時間更短、更少人因重症進入加護病房，就連死亡人數也明顯較低。

Omicron的妹妹比哥哥更厲害？　醫揭隱形原因

Omicron的妹妹比哥哥更厲害？　醫揭隱形原因

過年和親戚吃飯？　專家喊1關鍵：年輕人要拿捏

過年和親戚吃飯？　專家喊1關鍵：年輕人要拿捏

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

這年齡最多確診　專家：病毒再突變1、2代更趨穩定

這年齡最多確診　專家：病毒再突變1、2代更趨穩定

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎Omicron

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／全聯開出1張千萬發票

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

小蠻5放任育兒觀被推爆！

快訊／小七消費對中千萬「是你嗎？」　統一超商中獎發票出爐

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

爆青青掌鏡「3分鐘不雅片」瘋傳！男伴遮臉喊叫

更多

最夯影音

更多
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面