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大陸昨日新增本土感染者24+20　北京單日增19例「多點散發」

▲▼北京冬奧,疫情,Omicron。（圖／路透社）

▲北京再爆本土疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委26日通報，昨日新增本土病例24例，無症狀感染者20例。此外距離北京冬奧開幕不到10天，北京新增本土感染者19例，分佈4個區，呈現多點散發趨勢，疫情已傳播到河北。目前北京市有高風險地區一個，中風險地區六個。

通報顯示，昨日新增本土病例24例（北京14例，其中豐台區9例、朝陽區3例、大興區1例、西城區1例；黑龍江4例，均在牡丹江市；新疆2例，均在伊犁哈薩克自治州；河北1例，在保定市；遼寧1例，在瀋陽市；河南1例，在安陽市；廣東1例，在中山市）。

昨日新增境外輸入病例20例（上海10例，廣西4例，北京2例，天津2例，河南1例，重慶1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（天津1例，廣西1例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

新增無症狀感染者64例，其中境外輸入44例，本土20例（黑龍江9例，均在牡丹江市；新疆6例，均在伊犁哈薩克自治州；北京5例，其中西城區3例、豐台區2例）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察31例（境外輸入29例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者778例（境外輸入684例）。

截至1月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2487例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例98626例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例105749例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1505286人，尚在醫學觀察的密切接觸者41953人。

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