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全台最爛路！投89線明隧道提前竣工　6部落2千村民喜獲春節大禮

▲仁愛鄉力行產業道路的發祥明隧道通車啟用，當地6部落逾2000居民受惠。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉力行產業道路的發祥明隧道通車啟用，當地6部落逾2000居民受惠（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉原力行產業道路（投89線）過去逢雨必坍，素有「台灣最爛道路」的稱號，嚴重影響偏鄉交通運輸；南投縣政府斥資1億4300多萬元施作投89線46K＋300發祥明隧道災修復建工程，因氣候穩定得以全力趕工，在預定完工日前3個月即申報竣工，也讓沿線3村、6部落的2000多位居民終於擁有一條安全回家的道路。

通車典禮於25日舉行通車典禮，縣長林明溱、立委許淑華、縣議員廖文賢、林芳伃、仁愛代鄉長張子孝、公路局人員及許多地方民代、村民都到場，感謝縣府及中央的用心。

▲仁愛鄉力行產業道路的發祥明隧道通車啟用，當地6部落逾2000居民受惠。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉力行產業道路的發祥明隧道通車啟用，當地6部落逾2000居民受惠。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，投89線46K＋300處在民國101年的泰利風災受嚴重損害，經林明溱積極爭取和立委許淑華支持下，公路總局核定1億3940萬元工程經費，於110年6月發包、9月正式動工，以明隧道的方式通過土石坍滑區；之後因發生上下邊坡及路基滑落，導致道路中斷，經費追加至1億4300多萬元。

該明隧道設計長172公尺、寬6公尺、高度5.3至7.5公尺，銜接引道88公尺，沿途設置多處倒水豎井、集水井、橫向排水管、排水箱涵、排水盲管、重力式擋土牆、噴凝土護坡，將架構做到最完善，在施工團隊努力下，工程提前在110年12月底申報竣工。

▲仁愛鄉力行產業道路的發祥明隧道通車啟用，當地6部落逾2000居民受惠。（圖／南投縣政府提供）

張子孝指出，力行產業道路過去逢雨必坍，政府多年來投入不少經費改善路況，他也代表所有鄉親感謝縣府，給大家安全回家的道路；廖文賢和林芳伃說，縣府在有限的經費下仍不斷努力付出，讓力行產業道路從當初的柔腸寸斷到現在逐年修復，6部落村民得以免受土石流影響，在農產運輸、生活進出上提供便利且安全的通行，希望通車後促進原住民地區的產業發展。

林明溱表示，明隧道經詳細設計，做得非常堅固，無疑是為地方帶來春節前最棒的禮物；縣府目前又爭取到1億多元經費，後續將從發祥村到台14甲線（力行產業道路起點）施作水泥路面，相信完工後，民眾或遊客可省下更多的通車時間。

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