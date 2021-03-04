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南投力行產業道路改善工程超前　仁愛偏村年底「點亮」明隧道

▲力行產業隧道改善工程之一的明隧道，年底可望完工。（圖／南投縣政府提供）

▲力行產業隧道改善工程之一的明隧道，年底可望完工。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉力行產業道路過去長年逢雨必坍、嚴重影響偏鄉部落交通運輸，目前持續進行改善工程；南投縣長林明溱今再度前往會勘，對工程進度表示滿意，尤其是經費近1億4千萬的明隧道工程，已施作52%，可望於年底前完工，還給2千多位偏村民眾一條安全的路。

力行產業道路（投89線）沿線重大改善工程，包括49K處改線和貨櫃加固邊坡，以及46K+300處的明隧道工程兩項，南投縣府指出，目前工程進度都順利且超前。

▲林明溱視察力行產業隧道改善工程。（圖／南投縣政府提供）

▲林明溱（中）視察力行產業隧道改善工程。（圖／南投縣政府提供）

林明溱指出，49K路段邊坡多處嚴重崩陷，縣府斥資1,600多萬元改線並加固邊坡路基，再利用貨櫃堆疊設置保護駁坎，如今已近完工，整段路基和邊坡都更加穩固，若能挺過今年汛期考驗，未來其他6處崩塌點也將會比照辦理施工。

而規模更大的46K+300處明隧道工程，總經費達1億3,900多萬元，自去年9月動工迄今，進度已達52%，在年底將提前完工。

▲力行產業隧道動工改善，路基和邊坡都穩固不少。（圖／南投縣政府提供）

▲力行產業隧道動工改善，路基和邊坡都穩固不少。（圖／南投縣政府提供）

林明溱隨後也在瑞岩部落召開「投89線力行產業道路破損路面及危險則要路段改善工程」說明會，向地方居民表示已爭取到交通部1.2億元補助款，可望於今年10月施工，完工後將實現3村、9部落、2千多位鄉親安全回家的期望，對當地蔬果、茶葉等農產運輸也有很大助益。

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